Простая хитрость от европейских бабушек: зачем в стиральную машинку класть теннисный мяч
- Теннисные мячи в стиральной машине создают "воздушные карманы", улучшают распределение моющего средства и тепла, и предотвращают деформацию одежды.
- Они особенно полезны для стирки подушек, одеял и пуховых курток, а также могут уменьшить складки на одежде, если используются в сушилке.
Наверняка, во многих домах найдется по крайней мере один теннисный мячик – и полезен будет не только для игры, но и для стирки белья.
Уборка и стирка – далеко не любимые обязанности большинства людей. Впрочем, всего несколько лайфхаков – например, элементарный трюк с теннисным мячиком, может сделать стирку белья в разы проще, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Зачем бросать теннисный мяч в стиральную машину?
Теннисные мячи в сушилке или стиральной машине могут оказаться значительно полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего их наличие помогает создавать в барабане так называемые "воздушные карманы", разделять одежду и способствовать лучшему распределению моющего средства, а затем – и тепла.
Особенно важно использовать теннисные мячики, когда вы стираете подушки, одеяла или пуховые куртки – в общем, что угодно с пуховым наполнителем. Всего несколько небольших шариков в стиральной машине сотворят чудеса, и ваши вещи после стирки будут выглядеть как новенькие. А вот если теннисные мячики не добавить в сушилку или стиральную машину, это может привести к деформированию одежды.
Теннисный мячик поможет во время стирки / Фото Pexels
А вот если вы ненавидите гладить одежду, теннисные мячики в стиралке могут дать дополнительную пользу: они обеспечивают циркуляцию джинсов, футболок и рубашек в барабане, а это значит меньше шансов на образование складок. Главное – вынимать вещи немедленно после того, как цикл завершится, иначе складки все равно образуются.
Но лучше всего работают теннисные мячики все же в сушилке – поэтому если она есть, точно стоит позаботиться о покупке нескольких теннисных мячей, чтобы обеспечить лучший результат, пишет The Spruce.
Впрочем, будьте осторожны – ведь новые теннисные мячи неонового цвета во время первой стирки могут перенести краску на вашу одежду, поэтому их нужно постирать предварительно и отдельно.
Какие еще лайфхаки для стирки стоит знать?
Одна хитрость во время стирки – и даже старые полотенца станут как из 5-звездочного отеля. Все, что нужно – это добавить в барабан стиральной машины один продукт, что уже есть дома.
Также многие хозяйки призывают класть в стирку влажную салфетку – она, оказывается, может дать немало пользы.