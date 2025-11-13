Проста хитрість від європейських бабусь: навіщо в пральну машинку класти тенісний м'яч

Певно, в багатьох будинках знайдеться принаймні один тенісний м'ячик – та корисний буде не лише для гри, але й для прання білизни.

Прибирання та прання – далеко не улюблені обов'язки більшості людей. Втім, всього кілька лайфхаків – наприклад, елементарний трюк з тенісним м'ячиком, може зробити прання білизни в рази простішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Навіщо кидати тенісний м'яч у пральну машину?

Тенісні м'ячі у сушарці чи пральній машині можуть виявитися значно кориснішими, ніж може видатися на перший погляд. Передусім їхня наявність допомагає створювати у барабані так звані "повітряні кишені", розділяти одяг та сприяти кращому розподіленню мийного засобу, а згодом – і тепла.

Особливо важливо використовувати тенісні м'ячики, коли ви перете подушки, ковдри чи пухові куртки – загалом, будь-що з пуховим наповнювачем. Всього кілька невеликих кульок у пральній машині створять дива, і ваші речі після прання виглядатимуть як новенькі. А ось якщо тенісні м'ячики не додати до сушарки чи пральної машини, це може призвести до деформування одягу.



Тенісний м'ячик допоможе під час прання / Фото Pexels

А ось якщо ви ненавидите прасувати одяг, тенісні м'ячики у пралці можуть дати додаткову користь: вони забезпечують циркуляцію джинсів, футболок та сорочок у барабані, а це значить менше шансів на утворення складок. Головне – виймати речі негайно після того, як цикл завершиться, інакше складки все одно утворяться.

Та найкраще працюють тенісні м'ячики все ж у сушарці – тож якщо вона є, точно варто подбати про покупку кількох тенісних м'ячів, аби забезпечити найкращий результат, пише The Spruce.

Втім, будьте обережні – адже нові тенісні м'ячі неонового кольору під час першого прання можуть перенести фарбу на ваш одяг, тож їх потрібно випрати попередньо і окремо.

Які ще лайфхаки для прання варто знати?