Положите несколько лавровых листьев в зимние сапоги: забудете об очень распространенной проблеме

Лавровый лист – это полезная специя, которая почти стопроцентно найдется на каждой кухне. Впрочем, использовать листья можно не только для приготовления пищи, но и для простого лайфхака.

Влажная или вовсе мокрая обувь – это вечная проблема осени и зимы. Но даже после того, как обувь высыхает, остается одна проблема – вонь. К счастью, не нужно ничего покупать, чтобы разобраться с ней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Apartment Therapy.

Зачем класть лавровые листья в обувь?

Еще в начале сезона вы можете заметить, что зимняя обувь имеет далеко не самый приятный запах: из-за потения и плохой погоды в ботинках накапливается влага – а это просто идеальная среда для размножения многих бактерий.

И даже после того, как обувь высыхает, бактерии остаются, вызывая массу неприятностей. Впрочем, всего один лайфхак с сушеными лавровыми листьями поможет избавиться от них. Лавровый лист – это настоящий природный дезодорант, что не только помогает избавиться от неприятных запахов, но и наполнит вашу зимнюю обувь приятным травяным ароматом.

Но на этом польза от лавровых листьев не заканчивается – лавровые листья можно класть в карманы зимней куртки, ведь оно эффективно отпугивает вредителей. Поэтому если вы опасаетесь из-за моли в кладовке, всего несколько листочков из кухонного шкафчика могут навсегда решить эту проблему.

К слову, у лавровых листьев может быть и еще несколько необычных, но очень полезных применений, пишет House Digest.

Уборка поверхностей . Соедините пищевую соду и лавровый лист с водой, чтобы создать идеальное средство для борьбы с надоедливыми жирными пятнами.

. Соедините пищевую соду и лавровый лист с водой, чтобы создать идеальное средство для борьбы с надоедливыми жирными пятнами. Отбелите белье . Это может оказаться практически невероятным, но лавровый лист можно использовать для отбеливания белья, ведь натуральные соединения устраняют тусклость загрязненной белой одежды.

. Это может оказаться практически невероятным, но лавровый лист можно использовать для отбеливания белья, ведь натуральные соединения устраняют тусклость загрязненной белой одежды. Отпугните тараканов. Лавровый лист имеет сильный специфический запах, который может нравиться людям, но тараканы его боятся.

Какие еще лайфхаки нужно знать?