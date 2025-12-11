Покладіть кілька лаврових листків у зимові чоботи: забудете про дуже поширену проблему

Лавровий лист – це корисна спеція, що майже стовідсотково знайдеться на кожній кухні. Втім, використовувати листя можна не лише для приготування їжі, але й для простого лайфхаку.

Вологе чи й зовсім мокре взуття – це вічна проблема осені та зими. Але навіть після того, як взуття висихає, залишається одна проблема – сморід. На щастя, не потрібно нічого купувати, аби розібратися з нею, повідомляє 24 Канал з посиланням на Apartment Therapy.

Навіщо класти лаврове листя у взуття?

Ще на початку сезону ви можете помітити, що зимове взуття має далеко не найприємніший запах: через пітніння та погану погоду у черевиках накопичується волога – а це просто ідеальне середовище для розмноження багатьох бактерій.

І навіть після того, як взуття висихає, бактерії залишаються, спричиняючи масу неприємностей. Втім, всього один лайфхак з сушеним лавровим листям допоможе позбутися їх. Лавровий лист – це справжній природний дезодорант, що не тільки допомагає позбутися неприємних запахів, але й наповнить ваше зимове взуття приємним трав'яним ароматом.

Та на цьому користь від лаврового листя не закінчується – лаврове листя можна класти у кишені зимової куртки, адже воно ефективно відлякує шкідників. Тож якщо ви побоюєтеся через міль в коморі, всього кілька листочків з кухонної шафки можуть назавжди розв'язати цю проблему.

До слова, у лаврового листя може бути й ще кілька незвичних, але дуже корисних застосувань, пише House Digest.

Прибирання поверхонь . Поєднайте харчову соду та лавровий лист з водою, аби створити ідеальний засіб для боротьби з надокучливими жирними плямами.

. Поєднайте харчову соду та лавровий лист з водою, аби створити ідеальний засіб для боротьби з надокучливими жирними плямами. Відбіліть білизну . Це може виявитися практично неймовірним, але лавровий лист можна використати для відбілення білизни, адже натуральні сполуки усувають тьмяність забрудненого білого одягу.

. Це може виявитися практично неймовірним, але лавровий лист можна використати для відбілення білизни, адже натуральні сполуки усувають тьмяність забрудненого білого одягу. Відлякайте тарганів. Лавровий лист має сильний специфічний запах, який може подобатися людям, але таргани його бояться.

Які ще лайфхаки потрібно знати?