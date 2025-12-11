Влажная или вовсе мокрая обувь – это вечная проблема осени и зимы. Но даже после того, как обувь высыхает, остается одна проблема – вонь. К счастью, не нужно ничего покупать, чтобы разобраться с ней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Apartment Therapy.
Зачем класть лавровые листья в обувь?
Еще в начале сезона вы можете заметить, что зимняя обувь имеет далеко не самый приятный запах: из-за потения и плохой погоды в ботинках накапливается влага – а это просто идеальная среда для размножения многих бактерий.
И даже после того, как обувь высыхает, бактерии остаются, вызывая массу неприятностей. Впрочем, всего один лайфхак с сушеными лавровыми листьями поможет избавиться от них. Лавровый лист – это настоящий природный дезодорант, что не только помогает избавиться от неприятных запахов, но и наполнит вашу зимнюю обувь приятным травяным ароматом.
Но на этом польза от лавровых листьев не заканчивается – лавровые листья можно класть в карманы зимней куртки, ведь оно эффективно отпугивает вредителей. Поэтому если вы опасаетесь из-за моли в кладовке, всего несколько листочков из кухонного шкафчика могут навсегда решить эту проблему.
К слову, у лавровых листьев может быть и еще несколько необычных, но очень полезных применений, пишет House Digest.
- Уборка поверхностей. Соедините пищевую соду и лавровый лист с водой, чтобы создать идеальное средство для борьбы с надоедливыми жирными пятнами.
- Отбелите белье. Это может оказаться практически невероятным, но лавровый лист можно использовать для отбеливания белья, ведь натуральные соединения устраняют тусклость загрязненной белой одежды.
- Отпугните тараканов. Лавровый лист имеет сильный специфический запах, который может нравиться людям, но тараканы его боятся.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
