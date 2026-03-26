Освященную вербу не можно просто выбросить: что с ней сделать после Пасхи

В воскресенье, 5 апреля, украинцы отмечают Вербное воскресенье. Традиционно в этот день верующие освящают ивовые веточки в церкви, однако выбрасывать их после Пасхи не стоит.

Вербовые веточки – это не только красивая деталь к Вербному воскресенью, но и символ Пасхи с глубоким смыслом, пишет Interia Kobieta. На самом деле верба – это не только праздничное украшение на Воскресение Христово. Она может стать частью декора в доме весь год.

Что делать с вербой после Пасхи?

Выбрасывать освященную вербу не стоит, поэтому остается только найти способ дать ей новое назначение – символическое и декоративное.

Самый распространенный вариант среди верующих – хранение вербы дома вплоть до следующего года. Ранее ее держали за иконами или крестами, поскольку верили, что освященные веточки способны оберегать дом и его жителей от всего недоброго.

Сегодня многие продолжают эту традицию, даже не задумываясь над ее происхождением. Кроме того, верба на видном месте, добавляет дому уюта и напоминает о празднике. А еще веточки ивы можно держать в вазах – это хороший вариант применения, который выглядит эстетично и имеет символическое значение.



Верба украсит интерьер в доме

Если же вы не придаете иве такого сакрального значения, то веточки и серьги могут стать материалом для декора. Их можно использовать для весенней композиции или сделать праздничный венок. Достаточно веточкам только придать круглую форму, завязать нитками и украсить цветами и декоративными яйцами, чтобы получить украшение для дома.

Отдельные веточки можно использовать для оформления подарков или открыток. Небольшие элементы легко закрепить лентой на упаковке. Таким образом подарку можно придать особое настроение и найти выгодное применение праздничным ветвям.

Напоминаем, что по Новоюлианскому календарю Пасху в Украине будут праздновать 12 апреля, а католические страны будут отмечать Воскресение Христово 5 апреля.

