Эту посуду нельзя ставить в микроволновку: 80% людей совершают ошибку

Микроволновая печь незаменимый помощник на кухне. Она экономит время, помогает разогреть блюда и быстро приготовить простые рецепты. Однако не вся посуда подходит для микроволновки.

Мало кто об этом задумывается, но неправильный выбор посуды может быть опасным для прибора, пишет Eating Well.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?

Металлическая посуда

Металл в микроволновке может вызвать искру и повредить печь. Даже тарелки с металлическим покрытием могут сильно трещать при нагревании. Металл отражает микроволновые волны, поэтому создает чрезмерный нагрев. Лучше разогревать пищу в стеклянных или керамических сосудах.



Стеклянная посуда подходит для микроволновой печи / Фото Pexels

Одноразовый пластик одноразовый пластик

Коробки для еды на вынос или контейнеры от йогуртов не выдерживают высоких температур. Они могут деформироваться, плавиться и выделять вредные химические соединения при нагревании жирных продуктов.

Бумажные изделия

Коричневые крафтовые "тарелки" из супермаркета нельзя класть в микроволновку. Они содержат примеси, которые при нагревании выделяют токсичные испарения и даже могут загореться.

Пенопластовые контейнеры

Коробки из пенопластов, которые дают в ресторанах – не подходят для микроволновки. Они плавятся под действием волн и выделяют опасные вещества. Перед нагреванием пищу следует перекладывать в стеклянную или керамическую посуду.

Как разогреть еду, если нет света?

Для разогрева пищи без электричества можно использовать сито над кастрюлей с водой на газовой плите, говорится в тиктоке блогера Марины. Сначала нужно в большую кастрюлю налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли необходимо положить сито и переложить в него ту пищу, которую надо подогреть. По желанию, сито сверху можно накрыть еще и крышкой.

Какие еще лайфхаки стоит знать?