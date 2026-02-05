Эту посуду нельзя ставить в микроволновку: 80% людей совершают ошибку
- Металлическая посуда в микроволновке может вызвать искру и повредить печь, поэтому пищу лучше разогревать в стеклянных или керамических сосудах.
- Одноразовый пластик, бумажные изделия и пенопластовые контейнеры не подходят для микроволновки из-за риска деформации, плавления и выделения вредных веществ.
Микроволновая печь незаменимый помощник на кухне. Она экономит время, помогает разогреть блюда и быстро приготовить простые рецепты. Однако не вся посуда подходит для микроволновки.
Мало кто об этом задумывается, но неправильный выбор посуды может быть опасным для прибора, пишет Eating Well.
Читайте также "Курорт для бактерий": почему нельзя оставлять грязную посуду в раковине
Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?
Металлическая посуда
Металл в микроволновке может вызвать искру и повредить печь. Даже тарелки с металлическим покрытием могут сильно трещать при нагревании. Металл отражает микроволновые волны, поэтому создает чрезмерный нагрев. Лучше разогревать пищу в стеклянных или керамических сосудах.
Стеклянная посуда подходит для микроволновой печи / Фото Pexels
Одноразовый пластик одноразовый пластик
Коробки для еды на вынос или контейнеры от йогуртов не выдерживают высоких температур. Они могут деформироваться, плавиться и выделять вредные химические соединения при нагревании жирных продуктов.
Бумажные изделия
Коричневые крафтовые "тарелки" из супермаркета нельзя класть в микроволновку. Они содержат примеси, которые при нагревании выделяют токсичные испарения и даже могут загореться.
Пенопластовые контейнеры
Коробки из пенопластов, которые дают в ресторанах – не подходят для микроволновки. Они плавятся под действием волн и выделяют опасные вещества. Перед нагреванием пищу следует перекладывать в стеклянную или керамическую посуду.
Как разогреть еду, если нет света?
Для разогрева пищи без электричества можно использовать сито над кастрюлей с водой на газовой плите, говорится в тиктоке блогера Марины. Сначала нужно в большую кастрюлю налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли необходимо положить сито и переложить в него ту пищу, которую надо подогреть. По желанию, сито сверху можно накрыть еще и крышкой.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Чтобы убрать горечь из грецких орехов, их следует залить горячей водой на несколько часов, а затем промыть до чистой воды.
Мандариновые кожуры можно использовать как ароматное дополнение к чаю, улучшая его вкус и насыщая цитрусовым ароматом.
Частые вопросы
Какую посуду опасно использовать в микроволновке?
Небезопасно использовать металлическую посуду, одноразовый пластик, бумажные изделия и пенопластовые контейнеры в микроволновке - они могут вызвать искру, деформироваться или выделять вредные вещества.
Почему металлическую посуду нельзя ставить в микроволновку?
Металл в микроволновой печи может вызвать искру и повредить печь, поскольку он отражает микроволновые волны и создаёт чрезмерный нагрев.
Какие материалы являются безопасными для использования в микроволновке?
Стеклянные и керамические сосуды являются безопасными для использования в микроволновке - они не вызывают искру и не выделяют вредные вещества.