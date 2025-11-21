Какая форма для выпекания лучше – металлическая или стеклянная: узнайте ответ

Оказывается, что материал из которого изготовлена форма для выпекания имеет решающее значение. Она влияет на скорость выпекания и равномерность поднятия теста.

Об этом редко кто задумывался, но в металлической и стеклянной форме есть определенная разница, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Стеклянная и металлическая форма одинаково выглядит хорошо, впрочем дальше расскажем об их особенностях.

Читайте также Как сохранить продукты без холодильника: полезный совет для всех

Какая форма для выпекания лучше?

Металлическая форма для выпекания

Металлические противни быстро нагреваются и равномерно распределяют тепло. Благодаря этому обеспечивается мгновенное поднятие теста. Особенно такая форма нужна для бисквитов и масляных тортов, где текстура имеет ключевое значение.

До речі, знайти форми за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

А еще металл позволяет получить хрустящую корочку, сохраняя мягкость внутри. Преимуществом металлических форм является их прочность. Частое использование или падения не влияют на их долговечность.

Стеклянная форма для выпекания

Такая форма нагревается медленнее, но дольше удерживает тепло. Ее следует использовать для тех рецептов, где требуется медленное и равномерное пропекание.



Стеклянная форма для выпекания улучшает контролирование процесса / Фото Pexels

Стекло позволяет контролировать процесс выпекания без открывания духовки, поскольку можно наблюдать за слоями и изменением цвета теста.

Независимо от того, что именно вы используете – стекло или металл, обязательно стоит запекать все с пергаментной бумагой. Она уменьшает риск пригорания и защищает поверхность формы. А еще – значительно упрощает извлечение готовой выпечки.

В металлических формах он предохраняет покрытие от царапин, а в стеклянных – уменьшает появление пригоревших пятен, которые трудно отмываются.

Но если формы для запекания предназначены для духовки, то не все сковородки являются рекомендованными для стеклянных поверхностей плиты, пишет Martha Stewart. Чугунные, каменно-керамические, медные без покрытия, старые стеклянные, и сковороды с деформированным дном не подходят для стеклянных плит, поскольку могут повредить поверхность или неэффективно нагреваться.

Рекомендуется использовать эмалированный чугун, керамику с глянцевым покрытием или нержавеющую сталь во избежание царапин и повреждений.

Какие еще есть интересные лайфхаки?