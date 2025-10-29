Лунный календарь огородника очень важен для каждого дачника, потому что помогает не забыть о важных делах, которые нужно сделать, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Читайте также Три дня, в которые подстерегает опасность: лунный календарь на ноябрь

Ноябрь является уже поздним месяцем, поэтому большинство аграрных работ завершены. Растения находятся в покое, а почва может промерзать. В лунном календаре выделяют фазы Луны и по нему уже ориентируются. Когда Луна растет, то лучше работать с надземными частями, а когда спадает – с корневой системой.

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;

: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября; Полнолуние : 5 ноября;

: 5 ноября; Убывающая Луна : 6 – 19 ноября;

: 6 – 19 ноября; Новолуние: 20 ноября.



Календарь огородника на ноябрь / Фото Pexels

В какие дни можно работать на огороде в ноябре?

1 – 2 ноября – в это время можно собирать опавшие листья и очищать участок от опавших веток с деревьев. Также разрешено перекапывать пустые грядки.

2 – 5 ноября – разрешается сажать озимые культуры (лук и чеснок) и обрабатывать сад и огород от болезней и вредителей.

6 – 7 ноября – продолжайте посадку озимых культур и ухаживайте за растениями.

8 – 9 ноября – перекапывайте грядки, вносите перегной и компост, а также удаляйте сорняки.

10 – 11 ноября – в эти дни можно сажать луковичные цветы тюльпаны или колокольчики.

12 – 13 ноября – время подходит для утепления растений и подготовки к зиме.

14 – 15 ноября – можно сеять озимые корнеплоды: морковь, свеклу, редис .

16 ноября – день пассивный для работ на огороде, поэтому лучше ничего серьезного не делать.

17 ноября – перекопайте грядки, если почва еще не замерзла и укройте от сильного ветра цветы.

18 – 20 ноября – разрешены все работы, но нельзя применять сильные химикаты.

21 – 27 ноября – подготовка растений к зиме, умеренная подкормка и мульчирование.

28 – 30 ноября – можно делать любые работы, но следует быть осторожными с корнями.

Эти несколько простых советов помогут ориентироваться в лунном календаре и понимать, что за чем можно делать на огороде.

Что еще советуют лунные календари на ноябрь?