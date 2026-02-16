5 деревьев, которые не болеют никогда: идеально подойдут для сада и двора
- Красный клен, гинкго, южная магнолия, сосна и кизильник являются деревьями, которые почти не болеют.
- Эти деревья устойчивы к различным болезням и вредителям, идеально подходят для сада и двора.
Зелень в саду и во дворе – это то, что радует глаз большую часть года. Впрочем, многие деревья требуют немало ухода и часто страдают от болезней.
Если вы считаете себя "ленивым" дачником или дачницей, но все еще хотите наслаждаться тенью и зеленью деревьев возле дома, этого вполне реально достичь, пишет Martha Stewart. Нужно только выбрать правильные виды.
Какие деревья почти никогда не болеют?
Красный клен
Это очень распространенное и популярное лиственное дерево – но из-за того, что оно не плодовое, его нечасто выбирают для сада. Впрочем, трудно превзойти красоту красного клена осенью, когда он начинает сбрасывать свои роскошные багровые листья.
Дерево устойчиво к вертициллезному увяданию, грибковым заболеваниям, а также к черной смоляной пятнистости. Конечно, риск болезни всегда сохраняется, но он достаточно низкий. А почти до нуля его можно свести несколькими элементарными мерами – например, сгребанием опавших листьев.
Гинкго
Это не только привлекательное, но и очень долговечное растение, известное прежде всего своими уникальными листьями, напоминающими веер. Листопадное дерево очень устойчиво к болезням, вызванных и бактериями, и грибками, и вирусами – поэтому это делает его просто идеальным выбором для двора.
Кроме того, гинкго производит антимикробные соединения, что только повышает защиту от различных вредителей и болезней. Главное – посадить дерево в хорошо дренированной почве и на месте, где будет достаточно солнца.
Южная магнолия
Это большое вечнозеленое дерево известно своим темно-зелеными листьями с багровым нижней стороной, а также невероятно ароматными белыми цветами. Это дерево, несмотря на роскошный вид, достаточно неприхотливое в уходе и устойчивое ко многим вредителям и болезням.
Для того, чтобы растение процветало, посадить его нужно в хорошо дренированном и хорошо освещенном месте.
Сосна
В мире существует более 100 видов растений семейства сосен – и большинство из них сохраняют свою хвою в течение целого года, что делает их идеальным выбором для вечнозеленого двора или сада. Еще одно преимущество – сосны почти не болеют и достаточно устойчивы к вредителям, пишет Homes&Gardens.
Кизильник
Кизильник может быть кустарником или небольшим деревом – и к тому же очень неприхотливым. Эти растения обильно цветут весной, а осенью радуют эффектной сменой цвета листьев. Они идеально подходят для посадки во дворе или саду.
Частые вопросы
Какие деревья рекомендуют для "ленивых" дачников?
Для "ленивых" дачников рекомендуют такие деревья, как красный клен, гинкго, южная магнолия, сосна и кизильник. Они устойчивы к болезням и вредителям, а также не требуют сложного ухода.
Почему красный клен считается популярным выбором?
Красный клен считается популярным выбором благодаря своей красоте осенью, когда его листья приобретают багряный цвет. Кроме того, он устойчив ко многим заболеваниям и вредителям, что делает его легким в уходе.
Какие условия нужны для успешного выращивания гинкго?
Для успешного выращивания гинкго нужно посадить его в хорошо дренированной почве и на месте, где будет достаточно солнца. Это дерево вырабатывает антимикробные соединения, что повышает его устойчивость к вредителям и болезням.