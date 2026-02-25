Посадите эти 5 растений возле яблонь: ветви будут гнуться от огромных плодов
- Посадка растений-компаньонов, таких как клевер, петрушка, тысячелистник, бархатцы и настурции, может значительно повысить урожайность яблонь, улучшив почву и отпугивая вредителей.
- Клевер, например, добавляет азот в почву, тогда как петрушка и другие растения привлекают полезных насекомых, защищающих яблоки от вредителей.
Все дачники из года в год ищут различные, и порой довольно странные способы повысить урожайность своих культур. И опытные садоводы давно знают – растения-компаньоны в этом очень важны.
Многие дачники допускают простую и понятную ошибку: во время ухода за яблонями они думают только о дренаже почвы, обработке и обрезке – но забывают о том, что растения рядом с деревьями также влияют на их урожайность, пишет Martha Stewart.
Что посадить возле яблонь?
Клевер
Клевер прекрасно растет под яблонями, и не только создаст яркий покров почвы, но и даст немало пользы. Он поглощает азот из воздуха и добавляет его в почву – а это затем повышает плодородие яблонь и устраняет потребность в синтетических удобрениях, пишет Better Homes&Gardens.
Кроме того, клевер хорошо удерживает влагу и подавляет рост сорняков. Еще одно преимущество – во время цветения растение привлекает насекомых-опылителей.
Клевер притягивает опылителей в сад / Фото Pexels
Петрушка
Далеко не все дачники рассматривают вариант посадки петрушки прямо под яблоней – а зря. Цветы петрушки, обычно появляются на второй год, привлекают хищных насекомых, борющихся с вредителями на яблонях – в частности с яблоневой молью.
Тысячелистник
Обычный тысячелистник, который большинство людей считают чисто полевым цветком, можно использовать не только для привлечения опылителей к яблоням. Он также притягивает божьих коровок и других полезных хищников, сдерживающих вредителей на деревьях. Также глубокие корни растения приносит полезные вещества на поверхность и разрыхляет почву.
Бархатцы
Бархатцы – это цветы-спасители, и им точно должно найтись место и в саду, и на огороде. Они притягивают насекомых-хищников, уничтожающих вредителей, а своим запахом отпугивают тлю.
Бархатцы стоит посадить в саду / Фото Pexels
Настурции
Эти цветы выступают как "ловушка" – тля не будет садиться на яблоню, зато могут оккупировать эти цветы. Как и бархатцы, они маскируют запах деревьев от вредителей, и им труднее отыскать их.
Что еще следует знать дачникам?
