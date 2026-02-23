Использование кофе – популярный способ борьбы с моллюсками, пишет News&Blog. Для слизней кофейная гуща становится сильным раздражителем. Кофеин действует на моллюсков как нейротоксин, а небольшое количество способно нарушить работу нервной системы.

Как использовать кофейный раствор?

Самый лучший вариант – это приготовление концентрированного кофейного настоя. Нужно взять 1 – 2 столовые ложки молотого кофе или 2 – 3 чайные ложки растворимого кофе на 200 миллилитров воды. После заваривания и охлаждения жидкость надо перелить в распылитель и обработать ею растения и почву вокруг них. Важно уделять значительное внимание земле у стеблей, потому что именно там слизни часто передвигаются или прячутся.

Опрыскивание дачники советуют проводить вечером, когда моллюски становятся активными. После дождя процедуру следует повторить, потому что вода способна смыть весь раствор. Еще более простым вариантом является использование кофейной гущи. Ее достаточно рассыпать вокруг растений, создав своеобразную защитную полосу. Гуща раздражает тело моллюсков, поэтому они будут избегать участков с ней.



Кофейная гуща отпугивает слизней / Фото Pexels

Преимуществом использования гущи является органическое удобрение. Кофейные остатки хорошо обогащают почву питательными веществами, улучшают структуру и способствуют лучшей водопроницаемости.

Кофе – довольно безопасный вариант, потому что не загрязняет почву химическими веществами и не требует значительных затрат. К тому же остатки можно использовать после приготовления напитка. Дачники говорят, что гуща улучшает качество почвы.

Затруднить слизням доступ к растениям можно благодаря барьерам:

Подойдут медные провода или ленты, контакт с которыми заставит моллюсков отступать

Песок, яичная скорлупа, гравий, опилки или доломит – имеют острые края, которые повреждают тело слизней.

Можно применить специальные ограждения с загнутыми краями, которые сложно преодолеть.

Для еще лучшего эффекта, кофе можно комбинировать с пивными ловушками пишет Ukr.Media. Надо вкопать стаканы с пивом на уровне земли и слизни утонут в них, однако кофе является таки более гуманным вариантом. За месяц обработки кофе, слизни покинут участок навсегда.

