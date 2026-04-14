По словам экспертов, именно в апреле время нужно уделить время правильному поливу, пишет Express. Влага помогает стимулировать цветение растения.

Что нужно сделать с лилиями мира в апреле?

Оказывается, что тип воды способен влиять на здоровье комнатного растения. В водопроводной воде есть фтор, который может повредить вид листьев, поскольку вазон является достаточно чувствительным.

Лилии мира не любят чрезмерного полива, поскольку это приведет к тому, что их листья со временем станут бледнее,

– отметили эксперты.

Растения лучше всего поливать фильтрованной водой. В качестве альтернативы можно брать обычную воду из крана, но настоять ее несколько дней, чтобы вредные химические вещества осели на дно.



Лилии мира нельзя оставлять без влаги / Фото Pexels

Если же растение в горшке станет сухим, тогда это признак, что его надо пересадить. Лучше всего подходит универсальный компост без торфа, содержащий перлит.

Пересаживать мирную лилию нужно только в тот горшок, который больше предыдущего. Достаточно лишь нескольких сантиметров, потому что слишком большой горшок начнет накапливать внутри влагу, которая способна привести к гниению корней.

Лилию мира можно поливать из лейки или же поставить горшок в раковину с водой и подождать, пока жидкость впитается в растение, пишет Southern Living. Это может занять примерно 10 – 15 минут. Такой способ лучше всего подойдет для небольших горшков, а не для больших растений, которые стоят на полу.

Что еще стоит прочитать?