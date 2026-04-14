За словами експертів, саме у квітні час потрібно приділити час правильному поливу, пише Express. Волога допомагає стимулювати цвітіння рослини.

Що потрібно зробити з ліліями миру у квітні?

Виявляється, що тип води здатен впливати на здоров’я кімнатної рослини. У водопровідній воді є фтор, який може пошкодити вигляд листя, оскільки вазон є досить чутливим.

Лілії миру не люблять надмірного поливу, оскільки це призведе до того, що їхнє листя з часом стане блідніше,

– зазначили експерти.

Рослини найкраще поливати фільтрованою водою. Як альтернативу можна брати звичайну воду з крану, але настояти її кілька днів, щоб шкідливі хімічні речовини осіли на дно.



Лілії миру не можна залишати без вологи / Фото Pexels

Якщо ж рослина у горщику стане сухою, тоді це ознака, що її треба пересадити. Найкраще підходить універсальний компост без торфу, що містить перліт.

Пересаджувати мирну лілію потрібно лише в той горщик, який більший за попередній. Достатньо лише кількох сантиметрів, бо занадто великий горщик почне накопичувати всередині вологу, яка здатна призвести до гниття коріння.

Лілію миру можна поливати з лійки або ж поставити горщик у раковину з водою й зачекати, поки рідина вбереться в рослину, пише Southern Living. Це може зайняти приблизно 10 – 15 хвилин. Такий спосіб найкраще підійде для невеликих горщиків, а не для великих рослин, які стоять на підлозі.

