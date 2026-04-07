Тюльпаны особенно популярны весной – они везде продаются и поражают невероятными цветами, пишет Express. Однако каждой женщине хочется радоваться букетом в вазе длительное время.

Читайте также Начнет пышно цвести и расти: 5 действий, которые улучшат состояние орхидеи в апреле

Цветут тюльпаны с конца марта до середины мая, поэтому в разгар их сезона, расскажем как сохранить их свежими гораздо дольше.

Как сохранить надолго тюльпаны в вазе?

Эксперт по садоводству Бетани Наккарато несколько дней тестировала самые популярные лайфхаки, чтобы понять, какой из них действительно помогает розам длительное время оставаться свежими.

Трюк с булавкой

Для этого метода женщина воткнула швейную булавку сквозь шейку тюльпана – это чуть ниже лепестков. После этого лайфхака булавку надо вытащить.

Небольшое отверстие в стебле должно открывать поток воздуха в стебле к тюльпанам, чтобы цветы могли эффективнее поглощать воду. Пузырьки воздуха могут препятствовать тюльпанам впитывать воду, поэтому отверстие от булавки позволяет выходить воздуху.

Трюк с монетой

Этот метод требует использования медной монеты. Суть заключается в том, что медь имеет противогрибковые и антимикробные свойства. Это помогает поддерживать чистоту воды, поэтому стебли меньше подвергаются поражению от бактерий.

Трюк с водкой

Немного водки также добавляют в воду с тюльпанами, поскольку она имеет такие же антимикробные и противогрибковые свойства, как и медная монета.

Какой лайфхак оказался лучшим?

Оказывается, среди всех трех самых популярных лайфхаков, первенство занял трюк с булавкой. Только благодаря одному крошечному отверстию в стебле, тюльпаны смогут оставаться красивыми, высокими и крепкими гораздо дольше.

Как спасти тюльпаны, которые уже поникли?

Для восстановления тюльпанов нужно опустить их в кипяток на 5 минут, а затем подрезать и вернуть в холодную воду, говорится в инстаграм-сообщении Дианы Гологовец. Цветам стоит дать немного времени напиться воды, а уже через 30 – 40 минут тюльпаны снова станут свежими.

Чтобы тюльпаны дольше стояли, следует подрезать стебли под углом 45 градусов, регулярно менять воду и держать их подальше от света.

Что еще стоит прочитать?