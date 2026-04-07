Тюльпаны особенно популярны весной – они везде продаются и поражают невероятными цветами, пишет Express. Однако каждой женщине хочется радоваться букетом в вазе длительное время.
Цветут тюльпаны с конца марта до середины мая, поэтому в разгар их сезона, расскажем как сохранить их свежими гораздо дольше.
Как сохранить надолго тюльпаны в вазе?
Эксперт по садоводству Бетани Наккарато несколько дней тестировала самые популярные лайфхаки, чтобы понять, какой из них действительно помогает розам длительное время оставаться свежими.
- Трюк с булавкой
Для этого метода женщина воткнула швейную булавку сквозь шейку тюльпана – это чуть ниже лепестков. После этого лайфхака булавку надо вытащить.
Небольшое отверстие в стебле должно открывать поток воздуха в стебле к тюльпанам, чтобы цветы могли эффективнее поглощать воду. Пузырьки воздуха могут препятствовать тюльпанам впитывать воду, поэтому отверстие от булавки позволяет выходить воздуху.
- Трюк с монетой
Этот метод требует использования медной монеты. Суть заключается в том, что медь имеет противогрибковые и антимикробные свойства. Это помогает поддерживать чистоту воды, поэтому стебли меньше подвергаются поражению от бактерий.
- Трюк с водкой
Немного водки также добавляют в воду с тюльпанами, поскольку она имеет такие же антимикробные и противогрибковые свойства, как и медная монета.
Придбати добрива для квітів можна на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Какой лайфхак оказался лучшим?
Оказывается, среди всех трех самых популярных лайфхаков, первенство занял трюк с булавкой. Только благодаря одному крошечному отверстию в стебле, тюльпаны смогут оставаться красивыми, высокими и крепкими гораздо дольше.
Как спасти тюльпаны, которые уже поникли?
Для восстановления тюльпанов нужно опустить их в кипяток на 5 минут, а затем подрезать и вернуть в холодную воду, говорится в инстаграм-сообщении Дианы Гологовец. Цветам стоит дать немного времени напиться воды, а уже через 30 – 40 минут тюльпаны снова станут свежими.
Чтобы тюльпаны дольше стояли, следует подрезать стебли под углом 45 градусов, регулярно менять воду и держать их подальше от света.
