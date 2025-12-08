Позаботьтесь о розах в начале декабря: весной кусты порадуют пышными цветами

Некоторые садоводы думают, что осеннего ухода за розами достаточно, но это далеко не так. Когда температура начинает стремительно падать, то даже самым стойким розам нужно уделить время.

Розы хорошо переносят прохладу, но первые заморозки могут их немного повредить, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Простые и действенные советы помогут розам лучше пережить зиму и расцвести весной с новой силой.

Как ухаживать за розами в начале зимы?

Сначала растения нужно перевести в состояние зимнего покоя. Обрезать и подкармливать кусты уже нельзя, потому что новые побеги не выдержат морозов. Полезно очистить землю вокруг роз. Если есть еще какие-то остатки опавших листьев, то его нужно забрать, чтобы уменьшить риск появления болезней и вредителей зимой.

Начало декабря еще не сильно холодное, поэтому стоит утеплить основание куста. Насыпьте 20 – 30 сантиметров почвы, мульчи или компоста, чтобы защитить корневую систему. А вот что интересно, перед замерзанием кусты роз можно подлить, потому что таким образом влажная земля лучше удерживать тепло.



За розами нужно ухаживать зимой / Фото Pexels

Для усиления защиты, слой мульчи следует поддерживать в течение всей зимы, добавляя при необходимости сухие листья.

Розы, растущие в горшках являются более чувствительными к холоду, поэтому их следует перенести в защищенное помещение – гараж, веранду или кладовую. Держать цветы в комнате не стоит, потому что растение начнет раньше времени расти. Поливать рекомендуется только раз в неделю.

А вот вьющиеся розы могут быть несколько проблемными, потому что длинные плети способны ломаться из-за ветра или льда. После первых морозов их нужно связать и пригнуть к земле, а также укрыть мульчей, соломой или специальным материалом.

В случае, если стебли положить не получится, их можно оставить вертикально и обернуть воздухопроницаемой садовой тканью.

После того, как морозы минуют, укрытие постепенно можно снимать, давая розам время адаптироваться к потеплению. Правильная подготовка позволит цветам легко пережить зиму и порадует садоводов обильным цветением весной.

К слову, срезанные розы быстро вянут из-за неправильного выбора вазы и уровня воды, что влияет на их свежесть, пишет Flo lux Lviv. Для сохранения цветов следует использовать высокую и широкую вазу, обрезать листья, добавлять сахар, лимонный сок и отбеливатель в воду, а также держать букет в прохладной комнате.

Как ухаживать за другими растениями?