Подбайте про троянди на початку грудня: навесні кущі потішать пишними квітами

Деякі садівники думають, що осіннього догляду за трояндами достатньо, але це далеко не так. Коли температура починає стрімко падати, то навіть найстійкішим трояндам потрібно приділити час.

Троянди добре переносять прохолоду, але перші заморозки можуть їх трохи пошкодити, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Прості та дієві поради допоможуть трояндам краще пережити зиму й розквітнути навесні з новою силою.

Як дбати за трояндами на початку зими?

Спочатку рослини потрібно перевести у стан зимового спокою. Обрізати та підживлювати кущі вже не можна, бо нові пагони не витримають морозів. Корисно очистити землю навколо троянд. Якщо є ще якісь залишки опалого листя, то його потрібно забрати, щоб зменшити ризик появи хвороб та шкідників взимку.

Початок грудня ще не є сильно холодний, тому варто утеплити основу куща. Насипте 20 – 30 сантиметрів ґрунту, мульчі чи компосту, щоб захистити кореневу систему. А от що цікаво, перед замерзанням кущі троянд можна підлити, бо таким чином волога земля краще утримуватиме тепло.



За трояндами потрібно доглядати взимку / Фото Pexels

Для підсилення захисту, шар мульчі варто підтримувати впродовж всієї зими, додаючи при потребі сухе листя.

Троянди, що ростуть у горщиках є чутливішими до холоду, тому їх варто перенести у захищене приміщення – гараж, веранду чи комору. Тримати квіти у кімнаті не варто, бо рослина почне завчасно рости. Поливати рекомендовано лише раз на тиждень.

А от в’юнкі троянди можуть бути дещо проблемними, бо довгі батоги здатні ламатися через вітер чи лід. Після перших морозів їх потрібно зв’язати та пригнути до землі, а також укрити мульчею, соломою чи спеціальним матеріалом.

У випадку, якщо стебла покласти не вийде, їх можна залишити вертикально й обгорнути повітропроникною садовою тканиною.

Після того, як морози минуть, укриття поступово можна знімати, даючи трояндам час адаптуватися до потепління. Правильна підготовка дозволить квітам легко пережити зиму й потішить садівників рясним цвітінням навесні.

До слова, зрізані троянди швидко в'януть через неправильний вибір вази та рівень води, що впливає на їх свіжість, пише Flo lux Lviv. Для збереження квітів варто використовувати високу та широку вазу, обрізати листя, додавати цукор, лимонний сік та відбілювач у воду, а також тримати букет у прохолодній кімнаті.

