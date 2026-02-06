Чтобы получить летом щедрый урожай, сорта стоит выбирать уже сейчас, пишет NV. От правильного выбранного сорта будет зависеть не только урожайность, но и вкус овощей и устойчивость к болезням.

Какие сорта огурцов стоит посеять в 2026 году?

Популярным раннеспелым гибридом огурцов считаются семена "Аккорд F1". Они хорошо подходят для открытого грунта и теплиц. Урожай можно будет собирать уже через 40 дней после появления всходов.

С одного куста можно разразовывать на 5 килограммов огурцов. Урожайность этого сорта стабильно высокая, особенно в ранний период плодоношения. Плоды достаточно сочные и плотные. Во время дождливого лета или в условиях повышенной влажности не стоит переживать за плоды, потому что гибрид имеет хорошую устойчивость к основным заболеваниям.

Ранний и стабильный гибрид "Герман F1" формирует небольшие корнишоны, которые прекрасно подойдут для маринования и соления. Даже после термической обработки огурцы останутся хрустящими. Сорт также известен устойчивостью к грибковым болезням.



Лучшие сорта огурцов / Фото Unsplash

Одним из фаворитов для теплиц считается сорт "Кураж F1". Он известен длительным плодоношением, а плоды получаются универсальные – и для свежего потребления, и для засолки.

Надежным гибридом для теплиц считается сорт "Зозуля F1" Он считается салатным, но плоды пригодны для маринования. Чтобы их текстура оставалась плотной, их важно вовремя собирать.

Проверенный сорт годами "Апрельский F1" подходит для нестабильной погоды. Он не подвержен пожелтению и перерастанию.

Какие овощи можно посадить в холодный грунт?

Руккола, редис и горчица салатная подходят для посадки в холодный грунт в конце зимы или в начале весны, пишет Express. Руккола имеет мягкий и сладкий вкус в прохладном климате, редис быстро созревает, а горчица салатная легка в выращивании даже для новичков.

