Орхидеи пышно зацветут зимой: нужно сделать сейчас одну вещь
- Зимой орхидеи нуждаются в меньшем поливе и регулярной проверки корней, во избежание гниения.
- Для обеспечения влажности можно создать лоток для увлажнения из миски, гальки и воды.
Орхидеи – это необычайно красивые и пышные цветы, требующие довольно прихотливого ухода. И перед зимой этот уход должен быть особенно тщательным.
Многие люди нечаянно вредят своим орхидеям, когда в холодные месяцы года включается отопление. И для того, чтобы спасти растения, нужно сделать всего одно простое действие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как ухаживать за орхидеями зимой?
Орхидеи – это чрезвычайно популярные растения среди многих цветоводов. Среди прочего, их обожают за красочное цветение и его продолжительность. Впрочем, погода может достаточно существенно повлиять на эти растения – и особенно холода.
Тогда в домах включается отопление – и многие владельцы орхидей начинают замечать, что их растения перестают цвести, или вообще засыхают. И несмотря на то, что эти тропические цветы очень любят тепло и влагу, зима приносит для них новые трудности – и они могут даже привести к гибели растения, если не обращаться с ними должным образом.
Короткие дни, сухой воздух в помещении и перепады температуры – это именно те три фактора, что могут привести к плохому росту растений. Впрочем, всего несколько простых изменений в уходе за ними помогут исправить ситуацию. Прежде всего, важно сократить полив – зимой орхидеи не требуют так много воды.
Орхидеи нуждаются в уходе зимой / Фото Pexels
Также следует регулярно проверять корни растения, чтобы убедиться, что они не гниют. И, конечно же, нужно позаботиться и об освещении. Одна из самых больших ошибок, которых люди могут допустить – это ухаживать за орхидеями зимой так же как и летом, пишет The Spruce.
Также важно позаботиться о влажности – и для того, чтобы имитировать естественную тропическую среду орхидеи, владельцы могут создать простой лоток для увлажнения – для этого нужна обычная миска, галька и вода. Так растение будет оставаться увлажненным, ведь вода будет медленно испаряться.
Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?
Зимой особенно приятно наблюдать за цветением комнатных растений – впрочем, к сожалению, далеко не все они могут им порадовать. К счастью, есть 3 комнатных растения, которые зимой невероятно цветут даже при слабом освещении.
Кроме того, нужно учитывать воду, которой вы поливаете комнатные растения – использовать можно далеко не любую. Оказывается, некоторая вода может навредить растениям.
Частые вопросы
Как влияет отопление на орхидеи в зимний период?
Отопление в зимний период может негативно влиять на орхидеи - они могут перестать цвести или даже засыхать из-за сухого воздуха и перепадов температуры.
Какие основные факторы влияют на рост орхидей зимой?
Основными факторами, влияющими на рост орхидей зимой, являются короткие дни, сухой воздух в помещении и перепады температуры.
Какие изменения в уходе за орхидеями необходимы зимой?
Зимой следует сократить полив, регулярно проверять корни на гниение, обеспечить орхидеи надлежащим освещением и создать лоток для увлажнения из миски, гальки и воды для имитации тропической среды.
