Орхідеї пишно зацвітуть взимку: потрібно зробити зараз одну річ

Орхідеї – це надзвичайно красиві та пишні квіти, що вимагають досить вибагливого догляду. І перед зимою цей догляд має бути особливо ретельним.

Чимало людей ненавмисно шкодять своїм орхідеям, коли в холодні місяці року вмикається опалення. І для того, аби врятувати рослини, потрібно зробити всього одну просту дію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як доглядати за орхідеями взимку?

Орхідеї – це надзвичайно популярні рослини серед багатьох квітникарів. Серед іншого, їх обожнюють за барвисте цвітіння та його тривалість. Втім, погода може досить суттєво вплинути на ці рослини – і особливо холоди.

Тоді у будинках вмикається опалення – і чимало власників орхідей починають помічати, що їхні рослини перестають цвісти, чи й взагалі засихають. І попри те, що ці тропічні квіти дуже люблять тепло та вологу, зима приносить для них нові труднощі – і вони можуть навіть призвести до загибелі рослини, якщо не поводитися з ними належним чином.

Короткі дні, сухе повітря в приміщенні та перепади температури – це саме ті три фактори, що можуть призвести до поганого росту рослин. Втім, всього кілька простих змін у догляді за ними допоможуть виправити ситуацію. Передусім, важливо скоротити полив – взимку орхідеї не потребують так багато води.



Орхідеї потребують догляду взимку / Фото Pexels

Також слід регулярно перевіряти корені рослини, аби переконатися, що вони не гниють. І, звісно ж, потрібно подбати і про освітлення. Одна з найбільших помилок, яких люди можуть припуститися – це доглядати за орхідеями взимку так само як і влітку, пише The Spruce.

Також важливо подбати про вологість – і для того, аби імітувати природне тропічне середовище орхідеї, власники можуть створити простий лоток для зволоження – для цього потрібна звичайна миска, галька та вода. Так рослина буде залишатися зволоженою, адже вода буде повільно випаровуватися.

Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?