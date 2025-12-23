Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Эти 4 ошибки в уходе за орхидеями повторяют снова и снова: они губят растение
23 декабря, 18:09
4

Эти 4 ошибки в уходе за орхидеями повторяют снова и снова: они губят растение

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Орхидеи нуждаются в "правильном" количестве влаги; рекомендуется поливать раз в неделю утром и поддерживать высокую влажность вокруг них.
  • Для орхидей необходимо использовать специальную смесь для посадки, обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха для корней и избегать прямого солнечного света.

Орхидеи –это одни из самых сложных в уходе комнатных растений, но они и вознаграждают своих владельцев соответственно –невероятными пышными цветами разных цветов.

Орхидеи имеют среди цветоводов репутацию требовательных и трудных в выращивании растений. Впрочем, оказывается, если не допускать нескольких ошибок, орхидеи будут цвести и радовать глаз практически круглый год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие есть основные ошибки в уходе за орхидеями?

Недостаточный или чрезмерный полив

Орхидеи – это именно те растения, что требуют "правильного" количества влаги для того, чтобы процветать. Если вы польете растение слишком сильно, у него могут начать гнить корни, и это приведет к гибели растения, пишет Better Hpmes&Garden. А вот если его не поливать, это также не приведет ни к чему хорошему. Обычно в доме условия для растения слишком сухие, и оно начнет засыхать.

Для того, чтобы поддерживать орхидею, лучше всего поливать ее раз в неделю, в идеале утром. Так до наступления темноты вся вода успевает стечь, и это предотвращает развитие болезней. Но в то же время следует поддерживать высокую влажность вокруг орхидеи: опрыскивать листья или поставить рядом горшок с галькой и водой.

Неправильный тип грунта

Стандартная смесь для горшков точно не подойдет для орхидеи. В природе эти растения растут на деревьях без грунта, и дома он им также не нужен. Вместо этого нужно приобрести для орхидеи специальную смесь для посадки орхидей.

Или же можно приготовить такую смесь дома самостоятельно: возьмите 80% коры пихты и 20% сфагнума.


Орхидеи нуждаются в специальном грунте / Фото Pexels

Закрытый горшок

Корни орхидеи погибнут, если не будет достаточно хорошей циркуляции воздуха. А закрытый горшок – это "билет в один конец" к корневой гнили и гибели орхидеи. Корни в природе поглощает и влагу, и питательные вещества прямо из воздуха и дождя, поэтому убедитесь, что вы выбрали горшок, который имитирует естественную среду орхидеи.

Слишком много солнца

Восточные и южные окна – это прекрасное размещение для многих растений, но не для орхидей. Зато попробуйте воспроизвести условия на подстилке тропического леса – а это означает непрямой пятнистый свет. Если поставить орхидею на полное солнце, растение просто "сгорит" и слишком быстро терять воду.

Частые вопросы

Какие основные ошибки могут повлиять на здоровье орхидеи?

Основные ошибки включают недостаточный или чрезмерный полив, неправильный тип почвы, использование закрытого горшка и чрезмерное количество солнца. Эти факторы могут привести к гибели растения из-за гниения корней или высыхания.

Какой тип почвы подходит для орхидей?

Стандартная смесь для горшков не подходит для орхидей, поскольку в природе эти растения растут без грунта, на деревьях. Для них нужна специальная смесь, которую можно приготовить из 80% коры пихты и 20% сфагнума.

Почему орхидеи нельзя ставить на прямое солнце?

Прямое солнце может повредить орхидеи, поскольку они привыкли к условиям подстилки тропического леса с непрямым пятнистым светом. На полном солнце растение может 'сгореть' и быстро терять влагу.

