Лилии мира могут украсить дом не только блестящими зелеными листьями, но и невероятно красивым белым цветением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, всего одна ошибка, о которой большинство людей даже не догадываются, может привести к тому, что растение зимой погибнет.

Интересно Забудьте о химии: чем за считанные часы избавиться от многолетнего налета в унитазе

Из-за какой ошибки спатифиллум может погибнуть?

Спатифиллум считается простым в уходе растением – впрочем, это не значит, что его можно оставить без внимания на всю зиму. В холодные месяцы года лилии мира требуют особого ухода, чтобы выжить и выбрасывать новые листья и даже цветы.

И есть одна ошибка, что может привести к фатальным последствиям – даже к гибели комнатного растения. Лилии мира – это тропические цветы, и поэтому они предпочитают стабильную, теплую температуру. Особенно чувствительны они к сквознякам и перепадам температуры – и поэтому именно на этот аспект ухода нужно обратить особое внимание.



Спатифиллум нельзя ставить на сквозняке / Фото Pexels

Поэтому одна из самых больших ошибок, что вы можете сделать – это поставить спатифиллум на подоконнике, или у вентиляции. Сквозняки чрезвычайно вредны для здоровья мирной лилии, и если они долго будут подвергаться им, это приведет к тому, что растение начнет увядать и впоследствии погибнет.

До речі, знайти кімнатні рослини чи горщики для них за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для саду. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Кроме того, не стоит ставить растение и у батареи или любого другого источника отопления – сухой воздух навредит ей.

Как ухаживать за спатифиллумом?

Лучше всего растут мирные лилии при ярком непрямом свете в плодородной органической почве, пишет The Spruce. Поэтому вот о чем нужно позаботиться:

Посадка. Если растение нужно пересадить, лучше всего это делать весной, пока еще прохладно. Лилии лучше всего чувствуют себя, когда немного обрастают корнями, поэтому не стоит выбирать слишком большой горшок. Впрочем, когда растение все же перерастает свою емкость, стоит позаботиться о своевременной весенней пересадке.

Если растение нужно пересадить, лучше всего это делать весной, пока еще прохладно. Лилии лучше всего чувствуют себя, когда немного обрастают корнями, поэтому не стоит выбирать слишком большой горшок. Впрочем, когда растение все же перерастает свою емкость, стоит позаботиться о своевременной весенней пересадке. Свет. Спатифиллуму нужно 6 – 8 часов непрямого солнечного света. В природе мирные лилии являются тенелюбивыми растениями, и в помещении они нуждаются в немного большем количестве солнечных лучей.

Спатифиллуму нужно 6 – 8 часов непрямого солнечного света. В природе мирные лилии являются тенелюбивыми растениями, и в помещении они нуждаются в немного большем количестве солнечных лучей. Почва. Рыхлая смесь для горшков, содержащая много органических веществ, станет лучшим вариантом.

Рыхлая смесь для горшков, содержащая много органических веществ, станет лучшим вариантом. Вода. Лилии мира лучше недолить, чем перелить. Частота полива может зависеть и от размера горшка, и от скорости стекания воды с грунта. Но общее правило – не стоит поливать спатифиллум чаще, чем раз в неделю.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?