Люфтен – это способ проветривания, который применяют дома, школах, офисах и других помещениях, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Какая польза от открывания окон зимой?

Немцы всегда применяют традиционную практику кратковременного открывания окон для обновления воздуха: свежий поступает внутрь, а затхлый – наружу. Для небольшого помещения достаточно на несколько минут открыть все окна. В больших домах рекомендуется такую практику применять утром и вечером.



Открывание окон улучшает качество воздуха / Фото Freepik

Основная задача люфтена – повысить уровень воздуха и вывести избыток углекислого газа и влаги. Открывание окон позволит избавиться от плесени, бактерий, аллергенов и конденсата и даст возможность вернуться кислороду в помещение. Зимой достаточно открыть окна на 5 – 10 минут.

Использование этой практики улучшит комфорт и качество воздуха без дополнительных усилий. Тем более, выполнить ее довольно просто и легко утром и вечером. Утренняя свежесть придаст бодрости, а вечером в прохладной комнате сможете легче заснуть.

Кстати, зимой также нужно мыть окна, чтобы они пропускали больше солнечного света, пишет Express. Существует несколько домашних методов для мытья окон, включая использование лимона, кукурузного крахмала, чайных пакетиков, средства для мытья посуды и пищевой соды. Специалисты рекомендуют избегать мытья окон в солнечную погоду и использовать салфетку из микрофибры для достижения наилучших результатов без разводов.

Как вымыть окна до блеска?