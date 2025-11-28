Взимку багато квітникарів стикаються з поширеною та неприємною проблемою – земля у горщиках починає цвісти, на поверхні з'являється білий грибок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. На щастя, всього кілька копійчаних таблеток можуть виправити ситуацію.

Як використовувати активоване вугілля для кімнатних рослин?

Взимку кілька пігулок активованого вугілля можуть стати справжнім порятунком для ваших кімнатних рослин. Зокрема, на дно горщика, під ґрунтову суміш для посадки рослини, потрібно покласти шар активованого вугілля у приблизно 5 сантиметрів.

Таким чином ви можете не тільки забезпечити кращу циркуляцію повітря до коренів і дренаж, але й попіклуватися про те, аби у ґрунті не затримувалося надто багато води.

Активоване вугілля поглинає зайву вологу, запобігає появі грибкових захворювань та мінеральної токсичності. Окрім того, активоване вугілля буде корисним і у випадку, якщо ви випадково додали у ґрунт надто багато добрива для кімнатних рослин – адже пігулки можуть легко поглинути надлишок поживних речовин.

Окрім того, активоване вугілля незамінне і у випадку, коли ви пророщуєте живці рослин, або ж намагаєтеся проростити коріння з листочка. Всього одну пігулку активованого вугілля потрібно розчинити у воді, аби вона була чистою та в ній довше не з'являлися мікроби, пише Gardening Know How.

Вважається також, що активоване вугілля може відлякувати комах – а це дуже актуально влітку, особливо якщо ви маєте звичку переносити рослини на вулицю, аби вони отримували більше сонячного світла.

Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?