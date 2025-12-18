Некоторые зимние вещи после такой стирки не просто портятся – они теряют вид без шанса на восстановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Usterka. Стиральная машина – надежный помощник, но уместен не во всех случаях.

Интересно Как вернуть жизнь куртке после стирки: лайфхак с Тиктока, который реально работает

Что не стоит класть в стиралку?

Шерсть и кашемир являются первыми в списке табу для стиральной машины. Свитера, кардиганы, шапки из этих натуральных тканей также могут уменьшиться на несколько размеров и потерять свой презентабельный вид.

Как уберечь зимние вещи / Фото unsplash

Следующий пункт – мех или с кожаными вставками, даже если мех только на воротнике. Вода и механическое движение барабана портят структуру материала. Кожа твердеет, мех слипается, а вернуть первоначальный вид практически невозможно.

До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер для білизни, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Любимое зимнее пальто, твидовые изделия и плотные шерстяные ткани с подкладкой также не стоит стирать. Они тяжелые, долго впитывают воду. Из-за своего веса они плохо "отжимаются" и могут даже повредить стиральную машину. В результате ткань может перекоситься, а кроме того придется вызывать мастера.

Как стирать деликатные зимние вещи?

Ручная стирка в прохладной воде с мягким средством лучшее решение для деликатных тканей, пишет Jack. Без резких движений и без выкручивания – только осторожное полоскание.

Еще один вариант – химчистка и профессиональная чистка. Это дороже обычной стирки, но дешевле, чем менять весь зимний гардероб.

Полезные подсказки по уходу за вещами