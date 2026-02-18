Если вы уже давно не терли как следует плитку и кухонные шкафы, то может показаться, что тусклый желтоватый налет на них был там всегда. Впрочем, на самом деле это лишь слой устаревшего жира, от которого можно избавиться всего за час, пишет Real Simple.

После этой быстрой и чрезвычайно полезной уборки ваша кухня даже без ремонта будет выглядеть как новенькая.

Как отмыть жир с кухонных поверхностей?

Кухонная вытяжка

Очистка кухонной вытяжки от жира – это задача, которую большинство людей старается откладывать как можно дольше. Впрочем, от этого жировая пленка становится только толще, а отмыть ее сложнее. Если вы не чистили вытяжку уже достаточно долго, лучше всего использовать для ее мытья смесь из полстакана пищевой соды и столовой ложки моющего средства.

Этим средством лучше всего почистится фильтр вытяжки. А вот остальные поверхности можно помыть раствором дистиллированного белого уксуса и воды.

Микроволновая печь

Жирная микроволновая печь – это не только неэстетично. Жир сохраняет запахи, и в конце концов все эти лишние ароматы оказываются в вашей тарелке или чашке. Но микроволновку помыть очень просто – и для этого даже не придется тереть стенки губкой.

Наберите в миску несколько стаканов воды и 2 столовые ложки лимонного сока, а потом доведите смесь в приборе до кипения. Не вынимайте миску из печи еще 10 минут. После этого достаточно будет просто протереть все тряпкой, и жир исчезнет.

Кухонные шкафчики

Здесь все просто – ведь жир с кухонных шкафчиков лучше всего отмоет обычное моющее средство для посуды, пишет Southern Living. Оно специально разработано для борьбы с жиром, и поэтому идеально справится с задачей.

