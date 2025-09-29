Влажная уборка туалета – это обязательная еженедельная рутина, о которой точно не стоит забывать, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Впрочем, после того, как уборка будет завершена, не спешите возвращать щетку для чистки унитаза обратно в держатель.

Интересно Известковый налет отпадет от унитаза сам – эффективный метод от бабушки

Какая есть ошибка во время чистки туалета?

Основная ошибка, о которой большинство людей даже не думают – это возвращение щетки для унитаза в держатель сразу же после уборки. Не все знают, что это привлекает огромное количество бактерий к вашему туалету.

Оставьте ее между сиденьем и унитазом и дайте щетке высохнуть на воздухе по крайней мере час,

– советует эксперт по уборке Джессика Самсон.

Возможно, это не очень эстетичное решение для вашей ванной, но точно более гигиеничное, чем мокрая щетка в держателе. Мокрая щетка – это идеальная среда для размножения плесени или грибка в вашей ванной комнате, ведь она создает такую желанную для плесени влажную закрытую среду.

Способ остановить это – дать щетке пространство "подышать" и высохнуть после уборки. Кроме того, что плесень может серьезно ухудшить эстетику ванной, она также опасна и для здоровья.

Как чистить щетку для унитаза?

То, что щетка используется для чистки унитаза, к сожалению, совсем не означает, что сама она чистая. Для того, чтобы вы не чистили свой туалет грязным инструментом, время от времени щетку нужно тщательно очищать, пишет Good Housekeeping.

Вот как это сделать:

Промойте щетку водой . После этого щетку нужно сбрызнуть средством для дезинфекции, а также остаться сушиться.

. После этого щетку нужно сбрызнуть средством для дезинфекции, а также остаться сушиться. Опорожните держатель. Скорее всего, в держателе для щетки накопилась грязная вода – и ее нужно слить.

Скорее всего, в держателе для щетки накопилась грязная вода – и ее нужно слить. Насыпьте бикарбонат в держатель – это поможет справиться с неприятным запахом от щетки.

Что еще нужно почистить в доме?