Вологе прибирання туалету – це обов'язкова щотижнева рутина, про яку точно не варто забувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce. Втім, після того, як прибирання буде завершено, не поспішайте повертати щітку для чищення унітаза назад у тримач.

Яка є помилка під час чищення туалету?

Основна помилка, про яку більшість людей навіть не думають – це повернення щітки для унітаза в тримач відразу ж після прибирання. Не всі знають, що це приваблює величезну кількість бактерій до вашого туалету.

Залиште її між сидінням та унітазом і дайте щітці висохнути на повітрі принаймні годину,

– радить експертка з прибирання Джессіка Самсон.

Можливо, це не дуже естетичне рішення для вашої ванної, але точно більш гігієнічне, ніж мокра щітка у тримачі. Мокра щітка – це ідеальне середовище для розмноження плісняви чи грибка у вашій ванній кімнаті, адже вона створює таке бажане для цвілі вологе закрите середовище.

Спосіб зупинити це – дати щітці простір "подихати" та висохнути після прибирання. Окрім того, що цвіль може серйозно погіршити естетику ванної, вона також небезпечна і для здоров'я.

Як чистити щітку для унітаза?

Те, що щітка використовується для чищення унітаза, на жаль, зовсім не означає, що сама вона чиста. Для того, аби ви не чистили свій туалет брудним інструментом, час від часу щітку потрібно ретельно очищати, пише Good Housekeeping.

Ось як це зробити:

Промийте щітку водою . Після цього щітку потрібно збризнути засобом для дезінфекції, а також залишитися сушитися.

. Після цього щітку потрібно збризнути засобом для дезінфекції, а також залишитися сушитися. Спорожніть тримач. Скоріш за все, у тримачі для щітки накопичилася брудна вода – і її потрібно злити.

Скоріш за все, у тримачі для щітки накопичилася брудна вода – і її потрібно злити. Насипте бікарбонат у тримач – це допоможе впоратися із неприємним запахом від щітки.

