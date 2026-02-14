Черную плесень можно уничтожить продуктом из холодильника: гениальный лайфхак на зиму
- Черную плесень можно эффективно уничтожить лимонным соком, который содержит кислоту, без вреда для покрытия и рук.
- Перед применением лимонного сока плесень следует почистить водой и мылом, а при необходимости повторить обработку.
Плесень может появляться на окнах, стенах, в ванной комнате и на кухне – и она не только портит вид помещения, но и представляет немалую опасность.
Черная плесень, если уже появилась в доме, может очень быстро распространяться по стенам. Кроме того, она выделяет опасные споры, вдыхание которых может навредить легким и дыхательным путям, пишет Express.
Интересно Мытье окон зимой является полезным: специалисты назвали преимущества
Как распознать черную плесень?
Черная плесень – это очень распространенная проблема, возникающая в квартирах и частных домах в прохладное и влажное время года. Часто проявляется она в виде темных, почти черных пятен, но также может иметь темно-зеленый цвет и влажную, скользкую текстуру.
Чаще всего плесень развивается возле окон, ведь там уровень влажности самый высокий. Наиболее распространенная причина – протекания оконных ран, или большое количество конденсата. Поэтому следить за окнами в ванной на кухне нужно тщательно.
Как избавиться от плесени?
К счастью, покупать дорогие химикаты для того, чтобы разобраться с черной плесенью, не нужно. Для того, чтобы проблема исчезла раз и навсегда, достаточно будет использовать простой продукт, что найдется на полках холодильника.
И этот продукт – это лимонный сок. Он содержит кислоту, что делает его чрезвычайно эффективным в борьбе с плесенью и плесенью, а также является натуральным, поэтому не повредит покрытие и руки. Но сначала плесень нужно почистить с помощью воды и мыла – а уже после этого разбрызгать лимонный сок прямо на плесень.
Интересно! Если лимонного сока дома нет, вместо него можно использовать белый уксус, пишет Better Homes&Gardens.
Как и в случае с другими способами борьбы с плесенью, после первой такой чистки ее часть может все еще остаться на поверхностях. В таком случае обработку лимонным соком нужно повторить.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Если молния на курке заедает или сломалась, заменять ее не нужно – ее можно легко отремонтировать дома.
Кроме того, минималисты не держат дома несколько вещей, потому что считают, что они только загромождают пространство. И для более чистого и свободного дома от них стоит избавиться.
