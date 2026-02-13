Главный секрет идеального порядка заключается в регулярных действиях, пишет Ideal Home. Не всегда для опрятного дома требуется постоянная генеральная уборка. Не допустить хаоса гораздо проще.

Как поддерживать порядок дома?

Детские рисунки

Для многих родителей это очень чувствительная тема. Однако рисунки, аппликации или поделки из садика или школы быстро накапливаются, а избавиться от них не позволяет совесть.

Профессиональные организаторы советуют родителям стать кураторами домашнего музея и оставлять только те работы, которые имеют особое значение. Остальные можно выбрасывать. Благодаря такому подходу сохранится память, а дом не превратится во множество листов с рисунками.



Некоторые детские рисунки стоит выбрасывать / Фото Pexels

Старые квитанции

Чеки могут годами жить в ящиках, сумках или кошельках. Большинство из них потеряли уже давно актуальность, поэтому минималисты советуют сразу выбрасывать то, что не имеет гарантийной или финансовой ценности.

Нежелательная почта

Рекламные листовки или акционные буклеты создают ощущение беспорядка. Большинство минималистов не позволяют этим бумагам оказываться дома. Они сортируют их сразу у дверей или почтового ящика.

Одежда, которая хранится "на когда-то"

Гардероб – одна из самых сложных зон для расхламления. Часто большинство вещей хранятся на когда-то, но со временем вещь теряет актуальность. Если вы не хотите ее одеть сейчас – то и не захотите когда-то. Именно поэтому ее стоит продать или кому-то отдать.

Лотки из-под яиц можно использовать как экологические контейнеры для рассады, которые со временем разлагаются в почве, не травмируя корневую систему растений, говорится в тиктоке @gardening.with.ish. Для выращивания растений в картонных лотках нужно заполнить их легким грунтом, сделать отверстия для дренажа и накрыть пленкой для сохранения тепла.

