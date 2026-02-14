Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Чорну цвіль можна знищити продуктом з холодильника: геніальний лайфхак на зиму
14 лютого, 18:14
3

Чорну цвіль можна знищити продуктом з холодильника: геніальний лайфхак на зиму

Марина Блохіна
Основні тези
  • Чорну цвіль можна ефективно знищити лимонним соком, який містить кислоту, без шкоди для покриття та рук.
  • Перед застосуванням лимонного соку цвіль слід почистити водою та милом, а при потребі повторити обробку.

Пліснява може з'являтися на вікнах, стінах, у ванній кімнаті та на кухні – і вона не лише псує вигляд помешкання, але і являє чималу небезпеку.

Чорна цвіль, якщо вже з'явилася у домі, може дуже швидко поширюватися стінами. Окрім того, вона виділяє небезпечні спори, вдихання яких може нашкодити легеням та дихальним шляхам, пише Express

Цікаво Миття вікон взимку є корисним: фахівці назвали переваги

Як розпізнати чорну плісняву?

Чорна пліснява – це дуже поширена проблема, що виникає у квартирах та приватних будинках у прохолодну та вологу пору року. Часто проявляється вона у вигляді темних, майже чорних плям, але також може мати темно-зелений колір та вологу, слизьку текстуру. 

Найчастіше цвіль розвивається біля вікон, адже там рівень вологості найвищий. Найбільш поширена причина – протікання віконних ран, або ж велика кількість конденсату. Тож слідкувати за вікнами у ванній на кухні потрібно якнайретельніше. 

Як позбутися плісняви?

На щастя, купувати дорогі хімікати для того, аби розібратися з чорною пліснявою, не потрібно. Для того, аби проблема зникла раз і назавжди, достатньо буде використати простий продукт, що знайдеться на полицях холодильника. 

І цей продукт – це лимонний сік. Він містить кислоту, що робить його надзвичайно ефективним у боротьбі з цвіллю та пліснявою, а також є натуральним, тож не пошкодить покриття та руки. Та спершу цвіль потрібно почистити за допомогою води та мила – а вже після цього розбризкати лимонний сік прямо на цвіль. 

Цікаво! Якщо лимонного соку вдома немає, замість нього можна використати білий оцет, пише Better Homes&Gardens

Як і у випадку з іншими способами боротьби з цвіллю, після першого такого чищення її частина може все ще лишитися на поверхнях. У такому випадку обробку лимонним соком потрібно повторити. 

Часті питання

Які небезпеки несе чорна цвіль у домі?

Чорна цвіль може швидко поширюватися стінами і виділяти небезпечні спори, вдихання яких може нашкодити легеням та дихальним шляхам.

Як розпізнати чорну плісняву у приміщенні?

Чорна пліснява часто проявляється у вигляді темних, майже чорних плям, але також може мати темно-зелений колір та вологу, слизьку текстуру. Найчастіше вона з'являється біля вікон через підвищену вологість.

Який натуральний засіб можна використати для боротьби з чорною пліснявою?

Для боротьби з чорною пліснявою можна використати лимонний сік, який містить кислоту і є ефективним та безпечним для покриттів і рук. Якщо лимонного соку немає, можна використати білий оцет.