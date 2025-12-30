Как выбрать на Новый год свежую рыбу: вам об этом не скажут в магазине

Рыба является полезным продуктом, поэтому должна появляться на нашем столе часто. На Новый год кроме мясных блюд, рыбные также являются достаточно популярными, поэтому для того, чтобы приобрести свежий продукт, надо знать несколько основных правил.

У рыбного прилавка можно довольно быстро растеряться в выборе рыбы, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Kobieta. Есть определенные признаки, по которым покупатели определяют качество рыбы за считанные секунды.

Читайте также Лайфхак, о котором никто не знает: как снять кожуру с колбасы за секунды

Как выбрать свежую рыбу на Новый год?

Глаза

Главным индикатором свежести являются именно глаза. Они должны быть выпуклыми, прозрачными, чистыми и немного влажными. Запавшие, мутные или серые глаза свидетельствуют о том, что рыба уже не первой свежести.

Кожа и чешуя

Поверхность рыбы должна блестеть так, как будто ее немного смазали маслом. Свежая рыба упругая и эластичная. Если чешуя легко отпадает и есть заметные следы пересыхания – такой продукт покупать не стоит.



Рыба должна блестеть / Фото Pexels

Плавники и ребра

Специалисты говорят, что признаком хорошего состояния являются мягкие, влажные и целые плавники. А вот сухие края свидетельствуют о длительном хранении.

Филе и порционные куски

Мякоть должна быть равномерного цвета, без каких-либо темных пятен. Может быть небольшая влажность, но избыток воды в упаковке означает размораживание или долгое хранение.

Запах

Проверить качество довольно просто по запаху. Свежая рыба должна пахнуть водой и едва ощутимым морским ароматом.

Язык

На этот признак обращают внимание единицы, но он очень важен. У свежей рыбы язык светлый. Темный или коричневый цвет является признаком, что рыба долго лежала на прилавке.

Если рыба лежит на льду, а он почти полностью растаял, то это признак того, что продукт на прилавке находится уже давно. Жабры должны быть розовыми или красными, а вот серые, коричневые или сухие – это признак несвежести.

Помните, что после покупки рыбу рекомендуется сразу приготовить. Держать ее лучше и холодной части холодильника, а при необходимости продукт можно заморозить только один раз и готовить сразу после размораживания.

К слову, на глаз можно определить даже свежесть мандаринов, пишет City Magazine. Сладкие мандарины тяжелее из-за высокого содержания воды и сахара, имеют насыщенный ярко-оранжевый цвет и тонкую кожуру с мелкими порами. Сладость мандаринов зависит от сорта и зрелости, а не от страны происхождения, хотя клементины из Испании и Марокко известны своим сладким вкусом.

Какие еще хитрости стоит знать?