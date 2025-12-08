Надо ли стирать новую одежду после покупки: узнайте ответ

Некоторые после стирки сразу одевают новую вещь, а некоторые – забрасывают ее в стирку. Специалисты по текстилю рассказали, безопасно ли носить приобретенный наряд после покупки.

В большинстве случаев одежду после стирки нужно стирать, особенно ту, которая плотно прилегает к телу, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Почему одежду после стирки нужно стирать?

Первая стирка поможет удалить остатки химикатов, лишние красители и грязь, которые накапливаются во время производства, транспортировки и хранения. Одежда проходит через много рук и доходит до магазина через много стран.

Даже абсолютно новые вещи могут содержать нежелательные вещества – от производственных химикатов до крахмала, который используют для сохранения формы во время упаковки,

– отметила специалист Номи Дейл.

Если же вещь висела в магазине, а не куплена со склада, тогда риск загрязнения еще выше, потому что ее могли касаться или примерять другие покупатели. Некоторые бактерии и вирусы могли остаться на ткани, а сохраняются они от нескольких дней до нескольких недель.

А еще стирка делает одежду комфортнее и мягче. Это особенно заметно на хлопковых вещах.



Вещи после покупки лучше стирать / Фото Pexels

Есть несколько исключений. Если вещь не касается тела непосредственно или требует деликатного ухода, то ее можно одевать без стирки. Можно не стирать те вещи, которые предназначены для химчистки или свитера, которые носятся поверх рубашек.

В некоторых случаях нестиранные вещи могут вызвать покраснение, высыпания или зуд у людей с чувствительной или аллергической кожей. Чтобы продлить срок службы одежды, специалисты советуют ее стирать в холодной воде и сушить при низкой температуре. Горячая вода и высокая температура сушилки способствуют усадке, растяжению и быстрому выцветанию ткани.

