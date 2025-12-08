Чи треба прати новий одяг після покупки: дізнайтеся відповідь

Дехто після прання одразу одягає нову річ, а дехто – закидає її в прання. Фахівці з текстилю розповіли, чи безпечно носити придбане вбрання після покупки.

У більшості випадків одяг після прання потрібно прати, особливо той, який щільно прилягає до тіла, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Чому одяг після прання потрібно прати?

Перше прання допоможе видалити залишки хімікатів, зайві барвники та бруд, які накопичуються під час виробництва, транспортування та зберігання. Одяг проходить через багато рук та доходить до магазину через багато країн.

Навіть абсолютно нові речі можуть містити небажані речовини – від виробничих хімікатів до крохмалю, який використовують для збереження форми під час пакування,

– зазначила фахівчиня Номі Дейл.

Якщо ж річ висіла у магазині, а не куплена зі складу, тоді ризик забруднення ще вищий, бо її могли торкатися чи приміряти інші покупці. Деякі бактерії та віруси могли залишитися на тканині, а зберігаються вони від кількох днів до кількох тижнів.

А ще прання робить одяг комфортнішим та м’якшим. Це особливо помітним є на бавовняних речах.



Речі після покупки краще прати / Фото Pexels

Є кілька винятків. Якщо річ не торкається тіла безпосередньо чи потребує делікатного догляду, то її можна одягати без прання. Можна не прати ті речі, які призначені для хімчистки чи светри, які носяться поверх сорочок.

У деяких випадках невипрані речі можуть викликати почервоніння, висипання чи свербіж у людей з чутливою чи алергічною шкірою. Щоб продовжити термін служби одягу, фахівці радять його прати у холодній воді й сушити при низькій температурі. Гаряча вода та висока температура сушарки сприяють усадці, розтягуванню та швидкому вицвітанню тканини.

А ще для кращого носіння капронових колготок, їх можна прокип'ятити та заморозити, розповіла блогерка Діана Гологовець. Блогерка на власному прикладі перевірила, що якщо колготи спочатку прокип’ятити, а потім заморозити, то вони стануть набагато міцнішими.

Кип’ятіння колготок може видатися дивним та навіть лячним, але переживати не варто. Така дія лише допоможе волокнам трохи зжатися, а це відповідно зробить їх щільнішими та стійкішими до розтягування. У морозилку їх треба покласти лише після того, як вони охолонуть. За можливості, поставте пакет з колготами на поличку, де не зберігаються продукти.

