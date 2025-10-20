Стирать куртку в стиральной машине – замечательное решение, которое сэкономит вам много времени и позволит чувствовать себя уверенно в чистой вещи. О чем надо знать, чтобы не испортить куртку и придать ей новый вид рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Laundress.

Как стирать куртку в стиральной машине?

Прежде всего надо выбрать правильное средство для стирки. Запомните: обычный порошок не для зимних курток, иначе одежда может потерять форму, также может измениться цвет и появиться разводы.

Обычно производители указывают на своих изделиях, какую одежду можно стирать их средством. Поэтому лучше потратить несколько минут на изучение этикетки, чем несколько тысяч гривен на новую куртку.

Режим стирки и отжим также должны быть деликатными. Внимательно изучите этикетку куртки и четко придерживайтесь температурного режима воды – лишние эксперименты могут стать катастрофическими.

А еще пригодиться также могут стать лайфхак с TikTok _whitesheep.ua.

Еще один лайфхак о стирке