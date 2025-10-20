К некоторым поверхностям мы прикасаемся очень часто, поэтому их также нужно регулярно очищать – каждый день или несколько раз в неделю, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Это поможет предотвратить появление бактерий и неприятных запахов.

Какие места на кухне являются самыми грязными?

Раковина

У слива и краев раковины накапливаются микробы, поэтому ее надо дезинфицировать хотя бы раз в день. Не забывайте протирать кран и столешницу вокруг, где оседают брызги.

Губки и полотенца

Через неделю пользования губкой для мытья посуды, она превращается в рассадник бактерий. Именно поэтому их надо высушивать после мытья и менять каждые 7 дней.

Холодильник

Внутри холодильника даже несмотря на холод размножаются бактерии, поэтому раз в месяц нужно вынимать полки и ящики и мыть, а затем насухо вытирать. Между глубокой уборкой пятна нужно протирать дезинфицирующими салфетками.

Ручки, кнопки и сенсорные панели

Даже во время генеральной уборки ручки, кнопки и сенсорные панели забывают протереть. Раз в неделю их нужно обработать дезинфицирующим спреем.



Ручки нужно обязательно протирать / Фото Freepek

Разделочная доска

После каждого использования деревянную доску надо помыть, сполоснуть и тщательно высушить. Влажными их оставлять нельзя, потому что мокрая доска – это среда для развития микробов.

Кофеварка, блендер и мелкая техника

В кофеварках или блендере может размножаться плесень, поэтому после каждого использования их надо глубоко очищать. Съемные детали мыть в посудомоечной машине, а остальные – вручную.

Контейнеры

Многоразовые контейнеры надо тщательно мыть в горячей воде и хранить уже после полного высыхания.

Столешницы

Поверхности для приготовления нужно протирать дезинфицирующими салфетками раз в день.

Солонка и перчинка

Эти мелкие предметы забывают мыть, но хозяйки советуют протирать их после каждого использования, а раз в месяц – мыть.

К слову, документы, провода, грязная одежда, куртки, обувь и избыток декоративных подушек могут создать беспорядок в комнате, пишет Real Simple. Рекомендуется хранить эти вещи в закрытых местах, чтобы обеспечить опрятность и аккуратность помещения.

Какие места в ванной являются самыми грязными?