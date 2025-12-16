Как почистить резиновый уплотнитель в стиральной машине: действенный совет от профессионалов

Порой из стиральной машинки может идти неприятный запах. Главной причиной плохого аромата является резиновая прокладка, которая герметизирует дверцу и предотвращает протекание воды во время стирки. Однако именно она накапливает остатки моющего средства, влагу и плесень.

Поддерживать резиновый уплотнитель надо в чистоте, а для этого нужно повторить простой совет, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как очистить резиновый уплотнитель?

Менеджер по уходу за бельем Эмили Диксон говорит, что регулярная очистка резинового уплотнителя предотвращает появление плесени и грибка, а также уменьшает неприятные запахи.

Резиновое уплотнение создает водонепроницаемую герметизацию вокруг дверцы, что делает его распространенным местом для накопления грязи, влаги и плесени,

– отметил эксперт по бытовой химии Брайан Шонфилд.

Неухоженный уплотнитель не только неприятно пахнет, но и может переносить споры плесени на вашу одежду. А еще загрязнение может привести к проблемам с герметизацией и дренажем в будущем.

Чтобы поддерживать уплотнитель в отличном состоянии, эксперты советуют протирать его после каждой стирки, а раз в месяц проводить глубокую очистку. Процесс очистки для машин с фронтальной и вертикальной загрузкой похож. Основное отличие заключается в том, что во фронтальных машинах очищают уплотнитель дверцы, а в вертикальных – уплотнитель возле крышки.



Резиновый уплотнитель легко чистится / Фото Freepik

Для очистки смочите салфетку в теплой воде с дезинфицирующим раствором или уксусом. Тщательно протрите резиновый уплотнитель, уделяя внимание всем швам и щелям. Используйте зубную щетку смоченную в растворе, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Хорошо высушите уплотнитель полотенцем, удалив всю влагу. После стирки оставьте дверцу открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени.

Какие еще советы стоит знать?