Як почистити гумовий ущільнювач у пральній машині: дієва порада від професіоналів

Часом з пральної машинки може йти неприємний запах. Головною причиною поганого аромату є гумова прокладка, яка герметизує дверцята й запобігає протіканню води під час прання. Однак саме вона накопичує залишки миючого засобу, вологу та цвіль.

Підтримувати гумовий ущільнювач треба в чистоті, а для цього потрібно повторити просту пораду, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як очистити гумовий ущільнювач?

Менеджерка догляду за білизною Емілі Діксон каже, що регулярне очищення гумового ущільнювача запобігає появі цвілі й грибка, а також зменшує неприємні запахи.

Гумове ущільнення створює водонепроникну герметизацію навколо дверцят, що робить його поширеним місцем для накопичення бруду, вологи та цвілі,

– зазначив експерт з побутової хімії Браян Шонфілд.

Недоглянутий ущільнювач не лише неприємно пахне, але й може переносити спори цвілі на ваш одяг. А ще забруднення може призвести до проблем з герметизацією та дренажем у майбутньому.

Щоб підтримувати ущільнювач у відмінному стані, експерти радять протирати його після кожного прання, а раз на місяць проводити глибоке очищення. Процес очищення для машин з фронтальним та вертикальним завантаженням схожий. Основна відмінність полягає в тому, що у фронтальних машинах очищають ущільнювач дверцят, а у вертикальних – ущільнювач біля кришки.



Гумовий ущільнювач легко чиститься / Фото Freepik

Для очищення змочіть серветку в теплій воді з дезінфікуючим розчином чи оцтом. Ретельно протріть гумовий ущільнювач, приділяючи увагу усім швам та щілинам. Використовуйте зубну щітку змочену в розчині, щоб дістатися до важкодоступних місць.

Добре висушіть ущільнювач рушником, видаливши всю вологу. Після прання залишіть дверцята відкритими, щоб забезпечити циркуляцію повітря й запобігти появі цвілі.

