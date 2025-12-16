Поддерживать резиновый уплотнитель надо в чистоте, а для этого нужно повторить простой совет, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Читайте также Почему стирка может испортить пуховик: как освежить его без риска
Как очистить резиновый уплотнитель?
Менеджер по уходу за бельем Эмили Диксон говорит, что регулярная очистка резинового уплотнителя предотвращает появление плесени и грибка, а также уменьшает неприятные запахи.
Резиновое уплотнение создает водонепроницаемую герметизацию вокруг дверцы, что делает его распространенным местом для накопления грязи, влаги и плесени,
– отметил эксперт по бытовой химии Брайан Шонфилд.
Неухоженный уплотнитель не только неприятно пахнет, но и может переносить споры плесени на вашу одежду. А еще загрязнение может привести к проблемам с герметизацией и дренажем в будущем.
До речі, знайти пральну машину, пральний порошок, кондиціонер для білизни за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Чтобы поддерживать уплотнитель в отличном состоянии, эксперты советуют протирать его после каждой стирки, а раз в месяц проводить глубокую очистку. Процесс очистки для машин с фронтальной и вертикальной загрузкой похож. Основное отличие заключается в том, что во фронтальных машинах очищают уплотнитель дверцы, а в вертикальных – уплотнитель возле крышки.
Резиновый уплотнитель легко чистится / Фото Freepik
Для очистки смочите салфетку в теплой воде с дезинфицирующим раствором или уксусом. Тщательно протрите резиновый уплотнитель, уделяя внимание всем швам и щелям. Используйте зубную щетку смоченную в растворе, чтобы добраться до труднодоступных мест.
Хорошо высушите уплотнитель полотенцем, удалив всю влагу. После стирки оставьте дверцу открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени.
К слову, выворачивание одежды наизнанку перед стиркой помогает предотвратить раздражение тканей, защищает цвета от выцветания и замедляет процесс износа, пишет Real Simple. Одежда, которую следует выворачивать перед стиркой, включает джинсы, спортивную одежду, хлопковые рубашки, одежду ярких и темных цветов, а также деликатные материалы.
Какие еще советы стоит знать?
Эксперт Барис Атмака рекомендует использовать лимонный сок для отбеливания серых носков благодаря его естественным отбеливающим свойствам.
Для устранения затхлого запаха полотенца следует стирать в горячей воде с добавлением уксуса и без использования кондиционера для белья.