По народным приметам, спатифиллум может принести в жизнь благополучие и гармонию, пишет 24 Канал со ссылкой на Kobieta w INTERIA.PL.

Как спасти спатифиллум?

Бывают случаи, когда спатифиллум теряет упругость и начинает увядать. Распространенной причиной проблемы является неправильный полив. Если земля пересыхает слишком сильно, то вода проходит сквозь субстрат, а корни не успевает ее поглотить. Из-за этого листья опускаются, а растение выглядит обессиленным.

Чрезмерное увлажнение также опасно. Растение очень не любит застоя воды, поэтому начинает страдать от корневой гнили. В зимнее время вазон достаточно поливать раз в неделю. Избегайте попадания воды на листья и соцветия. Растение лучше поливать через поддон. Нужно погрузить горшок на 15 минут в емкость с водой, а затем дать ей стечь.



Спатифиллум легко восстановить / Фото Freepik

Чтобы оживить спатифиллум, его нужно вытащить из горшка вместе с земляным комом. При пересыхании достаточно погрузить корневую систему в воду, чтобы она насытилась влагой. При признаках гнили, пораженные части корней нужно срезать, а растение пересадить в свежий субстрат.

Порой растению может не хватать питательных веществ. Спатифиллум реагирует на дефицит минералов. Листья могут ослабевать, терять цвет и увядать. В этом случае растение надо подкормить натуральным удобрением. Отличным вариантом станет отвар из луковой шелухи.

Для подпитки насыпьте в стеклянную банку две горсти сухой шелухи, залейте литром кипяченой теплой воды, а потом закройте крышку и оставьте на сутки в темном месте. Далее жидкость надо процедить и использовать для полива раз в неделю. В этом настое содержится железо, медь и кальций, которые хорошо стимулируют рост растения.

Спатифиллум часто держат на подоконниках, поскольку растение помогает избавиться от конденсата на окнах, пишет Mirror. Лилия мира поглощает бактерии плесени и улучшает качество воздуха в помещении на 60%. Особенно полезным растение становится в доме в осенне-зимний период.

