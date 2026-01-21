Ухоженное и здоровое растение в фэншуй усиливает энергию роста, процветания и жизненной силы, пишет Homes and Gardens. Заброшенный и увядший цветок создает застойную энергию. Уход за спатифиллумом позволит поддерживать энергетическое здоровье дома и привлечет в жизнь деньги. Кроме того, спатифиллум повышает влажность воздуха, что особенно ценно в помещениях с сухим микроклиматом.

Читайте также Зеленый лук можно вырастить на подоконнике даже зимой: вот что нужно сделать

Где держать спатифиллум по фэншую?

Прихожая

Это место является идеальным для растения, потому что именно через прихожую энергия попадает в дом. Спатифиллум символизирует гармонию и достаток, поэтому фильтрует ту энергию, что входит в жилье. А еще его округлые листья нейтрализуют "ядовитые стрелы" – острые углы или узкие коридоры, поэтому пространство становится энергетически комфортным.

Гостиная

Растение у окна с ярким, но рассеянным светом способно очистить потоки энергии, поступающие в комнату. По фэншую, спатифиллум способствует семейному согласию. В комнате, которая переполнена электрическими приборами, вазон поможет заземлить пространство.



Спатифиллум можно держать в гостиной / Фото Pexels

Кухня

В кухне спатифиллум надо разместить на видном месте. Таким образом растение сможет поддерживать гармонию, свежий воздух и спокойную атмосферу в месте, где семья проводит много времени.

Ванная комната

В ванной часто бывает избыток водной энергии, поэтому спатифиллум как раз поможет ее сбалансировать. Растение любит влажную среду, поэтому легко поглотит лишнюю влагу из воздуха. В ванной "женское счастье" поддержит чистую и легкую энергетику в доме.

Где нельзя держать спатифиллум по фэншую?

Что интересно, спатифиллум не стоит размещать в спальне. Это правило касается всех живых растений. Энергия роста способна мешать глубокому отдыху и приводить к неглубокому сну. Спатифиллум вообще не стоит держать в темных и тесных углах, где листья будут касаться стен, потому что в таких условиях растение будет плохо развиваться, а энергия пространства станет застойной.

Спатифиллум часто держат на подоконниках, поскольку растение помогает избавиться от конденсата на окнах, пишет Mirror. Лилия мира поглощает бактерии плесени и улучшает качество воздуха в помещении на 60%. Особенно полезным растение становится в доме в осенне-зимний период.

Действительно ли грибная вода полезна для растений?