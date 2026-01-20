Эксперты говорят, что зеленый лук можно выращивать на кухне круглый год и всегда срезать свежие перья для салатов, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Как вырастить зеленый лук на подоконнике?
Когда грядка недоступна, то вырастить лук можно даже зимой. Растение занимает минимум места и легко адаптируется к комнатной температуре. Его могут начать выращивать те, кто никогда раньше не имел дел с домашними грядками.
Преимущество зелени в том, что ее можно срезать несколько раз, не уничтожая растение, а она будет отрастать снова и снова. Высаживать лук можно двумя способами – из семян или крупных луковиц.
Посев семян лука
Для этого метода семена надо разложить на поверхности почвы и немного присыпать землей. Почву надо регулярно увлажнять из пульверизатора. Первые всходы лука появятся уже через 7 – 14 дней. Для успешного прорастания температура должна составлять +24 градуса тепла. Контейнер можно держать в теплом месте или воспользоваться тепловым ковриком.
Посадка луковицы
Небольшие луковицы нужно поставить корешками вниз и заглубить в почву примерно на 2 – 3 сантиметра. Уже через несколько дней должны появиться первые ростки.
Как ухаживать за луком на подоконнике?
Лук требует 6 – 8 часов ежедневного освещения, поэтому его следует держать на южных или западных окнах. Если света мало, то дополнительно можно использовать фитолампу. Признаком плохого освещения будут бледные и вытянутые побеги.
Почва должна быть легкой и хорошо дренированной, а горшки – с отверстиями для стока воды. Полив следует осуществлять только в случае, когда верхний слой земли начнет подсыхать. По желанию, можно добавить органические удобрения с повышенным содержанием азота, которые стимулируют активный рост зеленой массы.
Когда зеленый лук вырастет до 15 сантиметров, то его можно срезать ножницами. Главное не выдергивать растение с корнем, потому что именно подрезание стимулирует появление новых побегов и позволяет собирать зелень многократно.
Почему не стоит выбрасывать шелуху лука и чеснока?
Чесночную и луковую шелуху можно использовать как органическое удобрение для укрепления растений и улучшения их роста, пишет Express. Настой из шелухи содержит полезные элементы, такие как калий, кальций и железо, которые повышают выносливость растений и их способность противостоять болезням.
Какие еще советы стоит знать?
Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева.
Замиокулькас можно подпитывать домашним удобрением из крапивы, подсолнечника и кофейной гущей для стимуляции роста и появления новых листьев.