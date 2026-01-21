Доглянута й здорова рослина у феншуй підсилює енергію росту, процвітання та життєвої сили, пише Homes and Gardens. Занедбана та зів’яла квітка створює застійну енергію. Догляд за спатифілумом дозволить підтримувати енергетичне здоров’я оселі й приверне в життя гроші. Окрім того, спатифілум підвищує вологість повітря, що є особливо цінним у приміщеннях із сухим мікрокліматом.

Читайте також Зелену цибулю можна виростити на підвіконні навіть взимку: ось що потрібно зробити

Де тримати спатифілум за феншуєм?

Передпокій

Це місце є ідеальним для рослини, бо саме через передпокій енергія потрапляє в дім. Спатифілум символізує гармонію та достаток, тому фільтрує ту енергію, що входить у житло. А ще його округлі листки нейтралізовують "отруйні стріли" – гострі кути чи вузькі коридори, тому простір стає енергетично комфортнішим.

Вітальня

Рослина біля вікна з яскравим, але розсіяним світлом здатна очистити потоки енергії, що надходять у кімнату. За феншуєм, спатифілум сприяє сімейній злагоді. У кімнаті, яка переповнена електричними приладами, вазон допоможе заземлити простір.



Спатифілум можна тримати у вітальні / Фото Pexels

Кухня

У кухні спатифілум треба розмістити на помітному місці. Таким чином рослина зможе підтримувати гармонію, свіже повітря й спокійну атмосферу у місці, де сім’я проводить багато часу.

Ванна кімната

У ванній часто буває надлишок водної енергії, тому спатифілум якраз допоможе її збалансувати. Рослина любить вологе середовище, тому легко поглине зайву вологу з повітря. У ванній "жіноче щастя" підтримає чисту й легку енергетику в домі.

Де не можна тримати спатифілум за феншуєм?

Що цікаво, спатифілум не варто розмішувати у спальній. Це правило стосується всіх живих рослин. Енергія росту здатна заважати глибокому відпочинку й призводити до неглибокого сну. Спатифілум загалом не варто тримати у темних та тісних кутах, де листя торкатиметься стін, бо в таких умовах рослина буде погано розвиватися, а енергія простору стане застійною.

Спатифілум часто тримають на підвіконнях, оскільки рослина допомагає позбутися конденсату на вікнах, пише Mirror. Лілія миру поглинає бактерії цвілі та покращує якість повітря у приміщенні на 60%. Особливо корисною рослина стає в оселі в осінньо-зимовий період.

Чи справді грибна вода корисна для рослин?