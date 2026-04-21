Какие сорта картофеля посадить в 2026 году: 5 лидеров, которые обожают украинцы

Картофель является одной из самых распространенных культур на украинских огородах, поэтому дачники уже тщательно готовятся к посадке. Для хорошего урожая нужно обратить внимание на два момента – правильное выбранное время и качественный сорт.

Получить щедрый урожай достаточно просто, рассказал дачник на ютуб-канале "Лирический Крестьянин". Но перед тем, как выбирать сорт, все же важно осуществить посадку в теплую погоду.

Когда сажать картофель и какие сорта выбрать?

Проблемы с картофелем возникают чаще всего от того, что клубни садятся в холодную и плохо прогретую почву. Весна в этом году хоть и пришла вовремя, однако до сих пор еще достаточно холодная.

Чтобы быть уверенными в том, что урожай взойдет, а клубень не замерзнет в почве, запланировать посадку нужно в начале мая. В последний месяц весны температура уже стабилизируется, а почва равномерно прогревается.

В таком случае у дачников еще остается немного времени, чтобы выбрать правильные сорта для посадки. В видеоролике садовод проанализировал комментарии и реальный опыт садоводов со всей Украины и выделил пятерку лидеров, которые лучше всего себя зарекомендовали на участках.

Какие сорта картофеля выбирают украинцы?

"Беллароза" (1 место) – украинцы считают этот сорт безоговорочным лидером, поскольку он дает стабильный и хороший урожай.

– один из самых популярных очень ранних сортов. Если этот сорт быстро посадить, то урожай можно получить в очень короткие сроки.

– дачники отмечают сорт высокой урожайностью и хорошим вкусом, с вытянутой формой клубней.

– известный сорт с розовыми глазками, который долго хранится и не требователен в уходе.

– сорт имеет хороший товарный вид благодаря равномерным клубням, которые вырастают почти одинаковыми.

Как выбрать сорт картофеля для посадки: смотрите видео

Чтобы определить своего фаворита можно высадить несколько сортов, однако все же климат и состав почвы также играют важную роль, поэтому на это дачникам следует обращать внимание.

Для посадки картофеля расстояние между лунками должно быть 30 – 35 сантиметров, а между рядами 70 – 80 сантиметров, пишет The Spruce. Перед посадкой почва должна быть рыхлой и сухой, ведь картофель не выдерживает влаги. Земля должна прогреться на глубине 10 – 12 сантиметров, а температура почвы должна быть не менее, чем +7 градусов.

