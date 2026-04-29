Основной причиной появления сорняков является состояние почвы, пишет Real Simple. Если он очень плотный или плохо пропускает воду, то растениям сложнее расти, а их место на участке сразу занимают сорняки.

Почему появляются сорняки?

Кроме того, внесение удобрений со временем ослабляет траву, делая ее более уязвимой. Нередко причиной являются строительные и ландшафтные работы. В таких случаях "спящие" семена сорняков начинают активно прорастать.

Сорняки конкурируют с растениями за воду, питательные вещества и свет, поэтому стоит браться за их уничтожение.

Бороться с сорняками на ранних этапах гораздо проще, чем выводить их, когда они уже разрослись. Натуральные же методы направлены на то, чтобы создать условия, в которых культурные растения будут иметь преимущество.

Как избавиться от сорняков?

Мульчирование

Слой органической мульчи – древесной щепы или соломы – помогает сохранять влагу, улучшает почву и подавляет рост сорняков. Оптимальная толщина – от 5 до 10 сантиметров.

Поддержка здоровой почвы

Контроль уровня pH питательных веществ – это важная часть ухода. При необходимости можно добавлять компост или другие органические материалы. Сильный и здоровый грунт способствует росту травы, которая сама вытесняет сорняки. Важно только не переборщить с удобрениями, чтобы не истощить почву.



Одуванчики засоряют сады / Фото Pexels

Ручная прополка

Регулярный осмотр участка помогает вовремя заметить сорняки. Удалять их следует вместе с корнями, особенно когда почва влажная, тогда это сделать значительно легче.

Почвопокровные растения

В тех местах, где трава растет плохо, можно высаживать альтернативные растения – клевер или ползучий тимьян. Они займут пространство и не дадут сорнякам разрастись.

Органические гербициды

Средства на основе уксуса, соли или цитрусовых масел могут помочь справиться с отдельными сорняками. Преимуществом является то, что они безопасны для людей и животных.

Соль нарушает водный баланс растений, что приводит к их обезвоживанию и отмиранию. Достаточно лишь полить сорняки кипятком, а потом посыпать солью, пишет Express. Однако метод следует повторить после дождя, поскольку соль может быть смыта.

Как избежать сорняков химическими методами?

Химические методы дают быстрый результат, но использовать их следует осторожно.

Довсходовые гербициды

Эти средства применяют еще до прорастания сорняков. Они создают барьер в почве, который не дает семенам прорасти.

Послевсходовые гербициды

Препараты уже действуют на имеющиеся сорняки. Дачники советуют выбирать выборочные, которые действуют только на проблемные места. Таким образом уменьшится вред химикатов для почвы.

Следует понимать, что проблема сорняков не только в эстетике. Они создают условия для распространения вредителей, в частности клещей, которые могут переносить опасные заболевания.

