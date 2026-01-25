Эту ошибку совершают 99% людей, когда смывают воду в унитазе

Хотя это и может казаться незначительным, всего одна привычка во время посещения туалета приводит к распространению микробов по всей ванной комнате – а вы об этом даже не подозреваете.

Независимо от того, насколько тщательно вы протираете сиденья унитаза, стираете полотенца или дезинфицируете поверхности, из-за одной простой ошибки все ваши усилия по уборке могут быть скомпрометированы. И эта ошибка – это смывать воду, не опустив крышку унитаза, пишет Martha Stewart.

Почему нужно смывать воду с опущенной крышкой унитаза?

Дело здесь не только в эстетике: эксперты предупреждают, что если перед смыванием воды не закрыть крышку, это откроет пространство для распространения микробов, переносимых по воздуху. Мелкий туман появляется в воздухе вокруг туалета, и эти крошечные капли воды, что даже не заметны глазу, люди вдыхают; они покрывают полотенца, столешницы и даже зубную щетку только после одного смыва, пишет Real Simple.

А исследования подтверждают, что эти маленькие микробы в капельках воды могут преодолеть целых полтора метра от слива с открытой крышкой – и воды является идеальным средством для распространения микробов.

Кроме того, в туалетных выделениях исследователи часто обнаруживают норовирус, кишечный бактериальный гельминт, кишечную палочку и другие кишечные бактерии. К счастью, здоровый человек, вероятно, не пострадает, если микробы распространятся по комнате – но это все еще риск, о котором стоит знать.

Повышенный риск к воздействию "туалетного шлейфа" имеют семьи с маленькими детьми и домашними любимцами – поэтому в таком случае следует принять дополнительные меры – например, дезинфицировать сиденья и ручки унитаза после каждого использования.

Что еще о чистоте ванной и туалета стоит знать?