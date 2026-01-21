Зимой многие комнатные растения находятся в периоде покоя: они почти не растут и очень редко выбрасывают цветы. Впрочем, это не значит, что они получают иммунитет к болезням или не нуждаются в уходе, пишет Succulent Box.

Что делать, если растение повредил холод?

Повреждения от мороза случаются, когда растения, привыкшие к стабильному и теплому климату, сталкиваются с неожиданным холодом из-за минусовых температур. И обычно растения поддерживают деликатный баланс в своих клетках, где хранится вода и используется для различных функций растения. Но из-за морозов эта вода в тканях растения может замерзнуть.

Вода внутри клеток растения образует кристаллы льда, что приводит к разрыву клеток и повреждению клеточных структур. Повреждения можно заметить и невооруженным глазом: листья сначала выглядят увядшими, будто растению не хватает воды.

Пострадать от заморозков могут не только вазончики, выставленные во дворе или на балконе, но и комнатные растения на подоконниках, если в окнах есть сквозняки. Вот несколько признаков поражения холодом:

Изменение цвета листьев . Оно теряет яркий зеленый оттенок и становится бледным, желтым или даже белым, ведь холод подавляет выработку хлорофилла.

. Оно теряет яркий зеленый оттенок и становится бледным, желтым или даже белым, ведь холод подавляет выработку хлорофилла. Увядание . Растения, пораженные морозом, начинают увядать, листья опускаются вниз.

. Растения, пораженные морозом, начинают увядать, листья опускаются вниз. Почерневшие или коричневые листья . Когда мороз прогрессирует, части растения начнут темнеть до коричневых или даже черных оттенков. Это свидетельствует о гибели клеток в участках, где мороз безвозвратно повредил ткани.

. Когда мороз прогрессирует, части растения начнут темнеть до коричневых или даже черных оттенков. Это свидетельствует о гибели клеток в участках, где мороз безвозвратно повредил ткани. Опадение листьев . Следующий признак стресса от обморожения у растения – это опадение листьев.

. Следующий признак стресса от обморожения у растения – это опадение листьев. Волдыри и пятна, пропитанные водой – это участки, где кристаллы льда вызвали разрыв клеток изнутри.

– это участки, где кристаллы льда вызвали разрыв клеток изнутри. Полупрозрачные пятна на листьях – некоторые растения образуют такие пятна в местах, где ткань повредило замерзания.

Как только вы заметили любой из этих признаков, растение нужно немедленно переместить в теплое место, как можно дальше от холодных сквозняков или окон. В то же время не размещайте растение у батарей или обогревателей: это также может шокировать растение. Тщательно осмотрите растение, чтобы оценить поражения, а тогда обрежьте все поврежденные растения. Так вы сможете избежать дальнейшего распространения гнили.



Комнатные растения следует держать подальше от сквозняков / Фото Pexels

Перед тем как снова поливать вазон, дайте растению немного времени на восстановление. Это поможет избежать лишнего стресса и потенциального гниения корней. Не стоит также в этот период подпитывать растение, пока вы не увидите новые побеги. Но большинство растений зимой не нуждаются в подкормке вообще, пишет The Spruce.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?