Сушка грибов - простой процесс без хлопот, который позволяет сохранить любимый продукт на зиму. Единственный нюанс, на который нужно обращать внимание - правильная температура.

Высушить грибы с помощью духовки – это очень хорошая идея, которая ускорит процесс и упростит вам жизнь. Как это правильно сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

К теме Как быстро помыть грибы, чтобы они не потемнели: ресторанный трюк от повара

Как правильная температура сушки грибов?

Сушить грибы нужно постепенно, чтобы сохранить весь вкус и аромат. Обычно нужно включить духовку на 40 градусов и поставить режим конвекции, или же выставить 50 – 60 градусов и оставить дверцу духового шкафа приоткрытой.

Ингредиент, который всегда пригодится / Фото Freepik

Также важно не забывать переворачивать грибы, чтобы они просыхали равномерно. Если сушите грибы на решетке, то обязательно подставьте снизу противень, ведь сушеные грибы уменьшаются в размере и могут падать.

Самодельные девайсы тоже работают

А я если вам хватает ресурса и вдохновения, можно смастерить сушилку, в которой грибы и другие продукты можно большими порциями. Интересную идею показал пользователь TikTok sania_ros – такой аппарат пригодился бы каждому!

Как выглядит сушка для грибов: видео

Лайфхак, который удивляет