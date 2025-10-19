На первый взгляд может показаться, что натирать грецкими орехами пол – это странная идея. Впрочем, это может принести больше пользы, чем кажется на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем можно натереть пол?

Эксперты по ремонту убеждены, что улучшить вид пола в вашем доме можно за считанные минуты, и для этого понадобится один копеечный продукт, что осенью можно найти прямо на улице – грецкий орех.

Для этого нужно просто потереть им об пол несколько раз – и это поможет уменьшить видимость, а то и вообще устранить царапины на полу. Иногда такие царапины остаются после передвижения мебели, или даже после ходьбы в помещении в обуви – и борьба с ними бывает непростой.



Орехом можно натереть пол / Фото Pexels

Но если хочется быстро и практически бесплатно обновить паркет, это можно сделать только с помощью ореха. Из-за трения древесина впитает масло из ореха, и это поможет замаскировать царапины. После этого нужно просто отполировать участок мягкой тканью, и царапины как будто и не бывало.

Но кроме натирания пола орехом нужно также разобраться, чем его правильно мыть, чтобы он оставался блестящим и привлекательным. Для этого советуют смешивать четверть стакана мягкого мыла с ведром воды. Тряпку для мытья нужно хорошо выжимать, чтобы они оставались едва влажными.

Слишком большое количество воды может испортить паркет, пишет Real Simple. Кроме того, так ваш пол быстрее высохнет, и вам не придется долго ждать перед тем, как вернуться в комнату, где вы только что убирали.

