Приятный аромат в доме способен кардинально улучшить настроение и даже скрыть лишние запахи от домашних любимцев, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Софии Сизовой.

Наполнить дом любимым запахом можно без лишних затрат и сложных рецептов. Достаточно использовать простые ингредиенты, которые найдутся в каждом доме. Такой способ позволяет контролировать интенсивность запаха и выбрать аромат на свой вкус.

Как создать домашний аромадиффузор?

Одним из самых простых вариантов является аромадиффузор на основе риса. Он хорошо впитывает запахи и отдает приятный аромат. Для его создания понадобится минимум времени и несколько составляющих.

По словам блогера, в любую емкость насыпьте 2 столовые ложки риса и колпачок ополаскивателя для белья. Его можно заменить 10 каплями эфирного масла. Далее банку надо накрыть фольгой и сделать отверстия зубочисткой. Приятный запах будет держаться довольно долго.

Поставить такой аромадиффузор можно где угодно: на кухне, в ванной комнате, спальне или гостиной. Эфирное масло может иметь также тот запах, который нравится вам.

Как сделать домашний аромадиффузор: смотрите видео

А еще нейтрализовать плохие запахи в доме может пищевая сода, пишет City Magazine. Она , захватывает молекулы, которые их вызывают. Соду можно использовать с эфирными маслами для создания натурального освежителя воздуха. Чтобы сделать натуральный освежитель воздуха из соды, нужно полстакана соды насыпать в небольшую баночку и добавить 10 – 15 капель эфирного масла. Крышку нужно оставить полуоткрытой.

Какие еще есть интересные лайфхаки?